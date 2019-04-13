Всем знакомый магазин «Крепёжная база» переезжает на новое место

Источник материала: Слуцк Город



Старый адрес: проезд Кольцевой, 3





Новый адрес: улица Ленина, 212

Площадь магазина позволит вместить в открытой выкладке еще более тысячи новых артикулов в связи с расширением ассортимента крепежа и инструмента.

Также приятной новостью для покупателей будет появление новинок от таких торговых марок, как Reyher - крепеж (Германия), BGS – слесарный инструмент (Германия), Rhodius – абразивные и алмазные диски (Германия), Chicago Pneumatic – пневматический инструмент и аксессуары, Makita – электроинструменты и оснастка, CRC – производитель профессиональной автохимии и химии для пищевой промышленности, и многих других мировых производителей.

Весь ассортимент товаров можно купить от 1 штуки. Действуют специальные предложения и акции на крепеж.

Открытие магазина на новом месте по улице Ленина 212 состоится в ближайший понедельник 15 апреля.

Парковка стала больше, а месторасположение теперь позволяет подъехать на общественном транспорте.

Всех покупателей по-прежнему ждут высококачественные инструменты и расходные материалы по приятным ценам, а дружная команда продавцов-консультантов магазина поможет выбрать товары именно для Вас.

Ждем всех на торжественном открытии 15 апреля в 9.00

Первых 20 покупателей ждут гарантированные подарки!

Более подробно о переезде магазина можно уточнить по телефону: +375-25-537-77-77 или по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ООО «Крепёжная база», УНП 690770370