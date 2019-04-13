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Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

14.04.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нет весной более актуальной для автомобилистов темы, чем ремонт дорог. Ремонтируем, ремонтируем. А потом еще раз ремонтируем и еще раз. А ямы как были, так и есть и, кажется, что так и будут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И сколько бы специалисты не объясняли, почему так происходит – что, мол, сложные погодные условия у нас, что прежние технологии не выдерживают критики, что транспортный поток превышает нормы – водители возражают по Станиславскому: «не верим», приводя в пример страны, которым неведом ямочный ремонт.

Корреспондент Анастасия Дехтяр разбиралась, что предпримут дорожники, чтобы наконец ездить как по маслу.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Проезжая по этому двору, ощущаешь, что как будто преодолеваешь участок трассы Париж – Дакар. Только Вязович это делает на суперкрутом МАЗе, а ты на своей «ласточке», которую очень жалко.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Испытание ямами. У Станислава из поселка Лесное, что под Минском, сдали нервы. Уже пять лет покрытие дворового проезда из года в год становится решетом, а выбоины растут не только вширь, но и вглубь. Некоторые достигли критического уровня в 10 сантиметров.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Печаль, беда...

Весна – традиционный сезон дорожной турбулентности. Последствия зимнего непостоянства погоды и индикатор этого – ямы. В 2019 году их как-то особенно много: четверть республиканских автомагистралей требуют восстановления и ремонта. Мы попросили декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ поставить оценку белорусским шоссе.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Сергей Кравченко, декан факультета транспортных коммуникаций БНТУ:
Я бы отметил 7-8.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Трасса М1, в простонародье именуемая «Олимпийкой». После этой зимы асфальт здесь разлетался по обочинам, как щепки.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Качество дорог оставляет желать лучшего. М1 – эта вот централка – стала еще хуже. Я последний раз здесь был 10 лет назад, она была лучше.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Как вам сказать… Эта дорога хорошая, но у нас в районе дороги намного хуже. Из Столинского района я.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Участок в Борисовском районе и вовсе напоминает лоскутное одеяло – латка на латке. Но это лучше, чем еще месяц назад: тогда было сплошное путешествие по стиральной доске. На разрешенной здесь скорости 120 километров в час дискомфорт минимальный. Но если остановиться и присмотреться, то некоторые ямы просто залиты битумом, который под лучами солнца может просто поплыть.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Изношенность трассы очевидна. Серьезный передел покрытия здесь был 10 лет назад, потому М1 ждет масштабного ремонта, причем в самое ближайшее время. Чтобы главные артерии пульсировали без «тромбов», дедлайн определен на II Европейские игры.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Николай Матюк, генеральный директор «Минскавтодор-Центр»:
Все основные магистрали, ведущие в нашу столицу, в город-герой Минск, будут отремонтированы. Будет отремонтировано покрытие по М1, мы 25 % полностью отремонтируем; М6 (Минск – Гродно) от 11-го километра до 42-го; М4, могилёвское направление, тоже уже выполняются работы; М5. Конечно же, тоже будем ремонтировать Р1 (въезд со стороны Дзержинска).

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Кстати, дорожники к началу лета планируют полностью открыть после реконструкции и трассу Минск – Гродно. Алексея из Костромы мы встретили на пит-стопе. До белорусской столицы осталось каких-то полсотни километров. Знакомимся и тут же получаем нескромный отзыв: мужчина жалуется, что мечтает ездить на седане, а из-за непредсказуемых – конечно, больше родных российских – дорог вынужден выбирать кроссовер.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

В России во многих городах (все, что дальше от Москвы) их просто нет. Сами по себе дороги в Минске прекрасные.

Тем временем Станислав решается на крайние меры: сообщает о своей «ямочной проблеме» на коммунальном сервисе 115.бел.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Добрый день, девушка. Я хочу оставить заявку.

Для автовладельцев дороги – излюбленная тема для острых дискуссий. Оно и понятно, ведь это не только комфорт, но и безопасность. Да и весеннее обострение магистральных проблем чревато внеплановым визитом на СТО.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Анна Сафроненко, директор станции технического обслуживания:
Порвать можно резину, погнуть диски. В лучшем случае погнуть, иногда их можно повредить настолько, что их дальше невозможно будет использовать.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Легендарные европейские автобаны – идеалы опытных водителей и камень в огород (хотя уместнее «щебень в карту», как на рабочем сленге называют вырезанное отверстие в старом асфальте) дорожникам. Так в чем отличия? Или нам совсем не по пути?

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Сергей Кравченко:
Материалы мы уже подтянули до соответствующего уровня. Условия эксплуатации в Беларуси намного сложнее, чем, скажем, в той же Европе. Зима у них мягче. У нас только переходов через ноль около 180, а это очень опасная ситуация для дорог. Поэтому всего у нас достаточно, а вот содержание и текущий ремонт у нас хромают.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

А теперь попробуем, словно эндоскопом, заглянуть в состав дорог. Ведь именно это и определяет их дальнейшую жизнеспособность. В Беларуси почти 95 тысяч километров дорог общего пользования. Что касается покрытия, то последние десятилетия в ход в основном идет асфальтобетон. Исходя из целей и нагрузки на трассу, в замес добавляются различные ингредиенты, повышающие прочность. Преимущество асфальта в том, что его проще ремонтировать. Тот же точечный ямочный ремонт – технология быстрого реагирования.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети «Минскавтодор-Центр»:
После 4-5 лет эксплуатации асфальтобетона возможно устроить поверхностную обработку – это продлит срок службы еще на 2-3 года, в зависимости от интенсивности. Максимальный, кстати, гарантийный срок, который был дан на асфальтобетонное покрытие в Республике Беларусь, составляет 8 лет.

В основном, требуется замена верхнего слоя, который изнашивается быстрее всего. Чтобы заменить верхний слой, в частности, на этой дороге – 184 тысячи белорусских рублей за 1 километр.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

А теперь простая задачка: возьмем малолитражку весом до 1,5 тонн. Ее обладатель в год платит 76,5 рублей транспортного налога. Получается, что сбор за 2405 малолитражек покрывает расходы, вложенные на 1 километр нового асфальта. И это грубый расчет, в который не входит обслуживание, разметка, установка знаков.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Время для «бетонных аргументов». Дороги из этого материала – давно забытое старое. Самой «древней», но и по сей день действующей бетонке почти 60 лет. Соединяет она Калинковичи и Пинск. «Старушку», разумеется, подлечивают, но служит она надежно. В глубине своей «души» и «Олимпийка» Брест – Москва цементобетонная.

В советское время был своеобразный тренд делать такие дороги. Да и на селе порядка 800 километров – наследие эпохи и той технологии. Однако уже в 90-е практику свернули: не хватало специальной техники, да и самого цемента.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Анастасия Дехтяр:
Последних 12 с хвостиком километров МКАД-2: буквально на следующей неделе здесь начнут укладывать 24-сантиметровый слой бетона. Ну а закончить с покрытием планируют к началу II Европейских игр.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Возрождение цементной отрасли в Беларуси стало мотивацией и для строителей дорог. Наши дорожники обкатали две технологии: немецкую и американскую, а вместе с ней 88 километров на второй МКАД. С этого, пожалуй, началась новая эпоха строительства цементобетонных дорог. Экономический эффект просчитан: это покрытие будет более долговечным и позволит продлить эксплуатацию участка без проведения капитального ремонта до 25 лет.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Андрей Лис, начальник управления технического надзора «Минскавтодор-Центр»:
В бетонном покрытии используются наши, местные белорусские материалы первоочередные – это и щебень, и цемент, что немаловажно.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Дорогу – цементобетону. С таким слоганом дорожники пошли дальше и продолжили применять эту технологию и на других республиканских трассах. Но у качества есть и другая сторона – технология, которая с ментальной абыякавасцю вступает в конфликт.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Вот это видео возмутило налогоплательщиков. Столбцы. Рабочие по совершенно новой технологии ставят заплатки: тут бы пройтись катком, но в ход идет тяжелая артиллерия – сапог.

Сергей Кравченко:
Настоящий дорожник никогда не будет в воду, в грязь класть. Это день, два, неделя – и всё будет опять.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

А здесь нам показывают столичный мастер-класс. Десяток «оранжевых человечков» атакуют полость: кто-то с пылесосом, кто-то с лопатой, кто-то с мини-катком, а кто-то проливает контуры битумом из чайничка…

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Буквально полчаса – и 20 квадратных метров заложены новым асфальтом. В Минске настоящее нашествие дорожных портных, которые старательно латают дыры.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Алеся Савич, заместитель директора по благоустройству ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Стоимость квадратного метра свыше 30 рублей. Если раньше подрядчики давали примерно два года гарантии, то сегодня подрядные организации дают смело пять лет. И, в принципе, к этим вопросам редко когда кто-то возвращается.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Оператор сервиса зафиксировал жалобу Станислава и обозначил сроки решения проблемы: до 28 апреля. Спустя несколько дней мы решили поинтересоваться статусом заявки. Выяснилось, что местные коммунальщики здесь «не при делах»: дом и территория на балансе ЖСПК.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Сергей Кондрашин, заместитель председателя Боровлянского сельсовета:
Соответственно, он и проводит ремонт, в том числе и ямочный, этой дороги. Обращаться они могут в любую дорожную службу, любую организацию.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Пенять на себя или критиковать? Занимать определенную позицию стоит, лишь тщательно разобравшись в проблеме. Это касается и тех, кто не оплатил транспортный налог и «ойкает» на не совсем ровной дороге, и тех, кому просто пока не по пути уже реконструированных дорог. В целом же всё в рабочем порядке.

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Кстати, пока мы несколько дней снимали сюжет и постоянно возвращались в телецентр по одному и тому же маршруту, наблюдали стабильную картину. Ремонтные ограждения и знаки стоят как минимум четыре дня, чиня препятствия машинам, а работы не ведутся. Что здесь сказать: то ли не умеешь – не берись, то ли воз и ныне там?

Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Нет весной более актуальной для автомобилистов темы, чем ремонт дорог. Ремонтируем, ремонтируем. А потом еще раз ремонтируем и еще раз. А ямы как...
 
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