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Как удвоить ВВП к 2025 году, а инвестору – разобраться в преференциальных режимах Беларуси? Интервью с Еленой Перминовой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инвестиции – один из китов, на которых держится экономика любой страны. Особенно когда речь идет об открытой – такой, как наша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После достаточно серьезного проседания, которое было несколько лет назад, цифры постепенно начинают выравниваться.
На какой объем инвестиций нужно выйти, чтобы выполнить задачу Президента по удвоению ВВП к 2025 году? Что за документ – страновая стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций? Как инвестору разобраться в преференциальных режимах, действующих в стране? Об этом и не только мы расспросили заместителя министра экономики Елену Перминову.
Сколько иностранных инвестиций поступило в экономику Беларуси в 2018-м
Юлия Огнева, СТВ:
Елена Перминова, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы не должны допустить снижения достигнутого уровня. Хотя мы понимаем, что мы все равно должны наращивать – к 2025 году не меньше 3 миллиардов.
Ключевые нововведения в белорусском законодательстве об инвестициях
Юлия Огнева:
Елена Перминова:
Дано согласие главы государства на проработку вопроса поднятия уровня Консультативного совета по иностранным инвестициям на уровень главы государства, чтобы национальные и иностранные инвесторы, потенциальные инвесторы, которые еще не работают в Республике Беларусь, могли на площадке с участием главы государства обсуждать инвестиционные вопросы.
Понимаем, что Национальное агентство инвестиций и приватизаций у нас является секретариатом КСИ, соответственно, будет требовать доработки и положение о взаимодействии, и указ 273-й об агентстве. Поэтому по ряду документов ведется комплексная работа.
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года: детали
Юлия Огнева:
Елена Перминова:
Это некий путеводитель. Это дорожная карта о том, где мы сейчас находимся, наши плюсы, минусы (мы даже отдельным приложением сделали SWOT-анализ) и куда мы идем. Региональное развитие – тут без него мы никак.
«Как много зависит от конкретной личности, от субъективного подхода к решению вопроса!»
Юлия Огнева:
Елена Перминова:
«Работаем над созданием финансового калькулятора для инвестора»
Юлия Огнева:
Елена Перминова:
Мы еще работаем над созданием финансового калькулятора для инвестора. Когда, забив какие-то исходные данные, небольшое программное обеспечение сможет ему выдать решение вопроса: куда лучше идти.
«К этому мы должны прийти»: зачем нужна унификация законодательных норм
Ну и самая главная наша задача, которую я считаю своей личной задачей как заместителя министра, курирующего инвестиционный блок: распространение тех норм, практика применения которых уже показала свою значимость, эффективность и для инвестора, и для Республики Беларусь. Чтобы мы ее распространяли на территорию всей республики.
Юлия Огнева:
Елена Перминова:
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Как удвоить ВВП к 2025 году, а инвестору – разобраться в преференциальных режимах Беларуси? Интервью с Еленой Перминовой
Новости Беларуси. Инвестиции – один из китов, на которых держится экономика любой страны. Особенно когда речь идет об открытой – такой, как наша, сообщили в...
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