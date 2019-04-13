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Интернет вещей, 5G и технологии блокчейна. Какими разработками удивлял форум «ТИБО-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка «ТИБО» проводится с 1994 года. Она ровесница белорусской государственности, крупнейшая на территории СНГ. В 2019 году представлено более 100 компаний и, конечно, только самые современные технологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Технологии блокчейн, 5G, интернет вещей – это только часть из того, что сегодня определяет нашу с вами жизнь. Но обо всем по порядку.
6000 квадратов инноваций. Больше сотни компаний-экспонентов из 15 стран. На «ТИБО» каждый мог найти что-то интересное.
Пришли узнать о инновациях на белорусских предприятиях.
Центральное место – у государственных цифровых решений, сервисов, которые создают электронное правительство. Они пронизывают все сферы: ЖКХ, образование, медицину, финансы, бизнес.
Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Беларуси:
Цифровая экономика стала частью национальной стратегии государства и жизни каждого белоруса. К примеру, единый портал электронных услуг. Здесь доступны больше сотни процедур от 26 госорганизаций.
Елена Мурина, ведущий специалист отдела Национального центра электронных услуг Беларуси:
Конечная цель электронного правительства – «проактивные сервисы». К примеру, если в семье появился ребенок, ведомства сами выдают семье необходимые документы (скажем, для получения льгот). Без участия человека.
До конца 2019 года все госорганизации перейдут на электронный документооборот. Сегодня его используют и на международном уровне: пока между Россией и Беларусью, в перспективе – между странами ЕАЭС.
Сергей Тумель, специалист в области электронного обмена данными:
ИКТ активно внедряют в социальную сферу. Электронные ярмарки вакансий, к примеру, уже проходят на портале Минтруда. В один день ведомство собирает онлайн и нанимателей, и соискателей.
Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Надеемся, что в скором времени такие ярмарки вакансий будут проходить по всей стране.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Электрокарам, к слову, в Беларуси зеленый свет. Их владельцы освобождены от дорожного сбора. А вся необходимая инфраструктура к ним появится к 2022 году.
Удивляли посетителей выставки и видеостенами. Огромный составной экран из тонкошовных панелей – разработка белорусского предприятия. Такие стоят на Таймс-сквер в Нью-Йорке. За такой технологией – будущее маркетплейса.
Дмитрий Кисель, начальник отдела предприятия по производству электроники и бытовой техники:
Выставка «ТИБО» завершилась. Впрочем, развитие ИКТ – процесс непрерывный. И кто знает, возможно, спустя год новинки, о которых шла речь сегодня, станут раритетом? Поживем – увидим.
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Новости Беларуси. Выставка «ТИБО» проводится с 1994 года. Она ровесница белорусской государственности, крупнейшая на территории СНГ. В 2019 году представлено более 100...
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