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VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

14.04.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цифровизацию переживает сейчас здравоохранение. К 2022 году в Беларуси появится единая электронная медкарта со сведениями о каждом пациенте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот электронные рецепты – это уже обыденность.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

Сергей Новиков, заместитель директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения:
Второе решение, которое сегодня инновационное, связано с организацией онлайн-консультаций. Это решение на сегодняшний день реализовано. Сегодня подключено 17 учреждений здравоохранения. Это позволяет сократить время реагирования от момента заболевания пациента до момента принятия решения о схемах и методах лечения. 

Свое место под медицинским софитом нашла и технология дополненной реальности. Такие очки уже используются при сложных хирургических операциях. Они подсказывают врачу, как лучше поступить.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

Инна Хмельницкая, сооснователь компании по производству инструментов виртуальной реальности:
То, что сейчас вы видите на экране, – это то, что видит доктор во время операции, используя данные очки. Это 3D-модель кости. Эта кость дальше перетягивается на тело пациента. Дальше ее нужно правильно позиционировать на теле пациента.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. К примеру, раздробившиеся части кости, которую необходимо, что называется, поставить на место.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

Александр Ситник, врач-хирург РНПЦ травматологии и ортопедии:
Перелом у девушки был полтора месяца назад, и один из фрагментов кости сместился в сустав. Это такая крошечка – где-то 3 на 5 мм, которую при обычном компьютерном томографическом исследовании хирург (я лично) даже не заметил.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

С помощью очков в Беларуси провели 30 операций – пока в хирургии. Но сфера применения разработки шире. Она вполне может пригодиться, к примеру, в онкологии.

VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
Фактически нами заложен базис для развития принципиально нового научного медицинского направления в Беларуси – интегративной IT-хирургии опорно-двигательного аппарата.

Интернет вещей, 5G и технологии блокчейна. Какими разработками удивлял форум «ТИБО-2019»
 
 
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Новости Беларуси. Цифровизацию переживает сейчас здравоохранение. К 2022 году в Беларуси появится единая электронная медкарта со сведениями о каждом пациенте,...
 
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