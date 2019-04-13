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VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифровизацию переживает сейчас здравоохранение. К 2022 году в Беларуси появится единая электронная медкарта со сведениями о каждом пациенте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот электронные рецепты – это уже обыденность.
Сергей Новиков, заместитель директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения:
Свое место под медицинским софитом нашла и технология дополненной реальности. Такие очки уже используются при сложных хирургических операциях. Они подсказывают врачу, как лучше поступить.
Инна Хмельницкая, сооснователь компании по производству инструментов виртуальной реальности:
VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. К примеру, раздробившиеся части кости, которую необходимо, что называется, поставить на место.
Александр Ситник, врач-хирург РНПЦ травматологии и ортопедии:
С помощью очков в Беларуси провели 30 операций – пока в хирургии. Но сфера применения разработки шире. Она вполне может пригодиться, к примеру, в онкологии.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
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VR-очки способны увидеть то, что не может рентген. Как IT-технологии помогают хирургам проводить операции
Новости Беларуси. Цифровизацию переживает сейчас здравоохранение. К 2022 году в Беларуси появится единая электронная медкарта со сведениями о каждом пациенте,...
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