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На семи автодорогах пройдут ремонты

14.04.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На семи автодорогах пройдут ремонты
О том, какие автомобильные дороги местного значения в районе в текущем году запланировано отремонтировать, корреспондентам “ІК” рассказал начальник ДРСУ-156 Сергей Анатольевич Шуков:

- В 2019-м году согласно прогнозному перечню объектов на текущий год 7 автомобильных дорог Ивьевшины, одна улица будут подвергнуты ремонту, многие находятся в стадии ремонта в настоящее время.
Капитальному ремонту будет подвергнута автодорога Н-6156 (км 16,488 - км 19,948 протяженностью 3,46 км) Липнишки-Субботники-Геранены, автодорога Р-89 с подъездом к школе аг. Геранены находится в стадии капитального ремонта. Предусмотрен перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное на указанных участках дороги.
В апреле текущего года запланированы сроки окончания текущего ремонта автодорог Н-6161 Субботники - ст. Юратишки (км 0,068-км 3,15, км 6,15- км 6,8) и Н-6156 Липнишки-Субботники-Геранены, автодороги Р-89 с подъездом к школе аг. Геранены (км 7,7 - км 8,666).
В мае запланировано окончание ремонта еще двух автодорог: а/д Н-6772 с подъездом к д. Совгути от автодороги Р-135 Ивье-Трокели-Радунь (км 0 - км 1,2), а также а/д Н-6154 Юратишки-Бакшты-Рассолишки (км 14,6 - км 16,648). Дорожники произведут вырубку кустарника, положат выравнивающий слой из асфальтобетона, произведут устройство верхнего слоя асфальтобетона. На а/д Н-6772 будут выполнены работы по укладке защитного слоя покрытия по технологии "Сларри Сил".
С мая по июль текущего года будет проведен и закончен текущий ремонт а/д Н-6007 Ивье-Субботники-Жемыславль-Трабы (км 8,7 -км 13,43). Будет произведено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и защитного слоя покрытия по технологии "Сларри Сил".
С июня по август будут проводиться ремонтные работы на а/д Н-6152 Петровичи-Лаздуны1 (км 2,47, право). Будет произведено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона и защитного слоя покрытия по технологии "Сларри Сил", установка автопавильона.
В августе-сентябре будет проведен текущий ремонт а/д Н-6642 Липнишки-Геранены-а/д Р-89 с подъездом к ул. Лидской аг. Геранены (км 10,606 - км 10,85), а также а/д Н-6642 Липнишки-Геранены-а/д Р-89 с подъездом к ул. Лидской аг. Геранены (км 10,2). Предусмотрены переустройство барьерного ограждения, установка автопавильона.
В августе запланирован текущий ремонт улицы д. Викшняны (600 м сфальтобетонного покрытия).
П. ВЛАДИН.

 
 
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О том, какие автомобильные дороги местного значения в районе в текущем году запланировано отремонтировать, корреспондентам “ІК” рассказал начальник ДРСУ-156...
 
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