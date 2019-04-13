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"Семейный капитал"

14.04.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В пятницу, 12 апреля, в Ивьевском центре культуры и досуга состоялось неординарное событие. Событие, которое не относится к государственным или иным праздникам. Но, тем не менее, является важным и жизнеутверждающим, имеющим огромное значение на государственном уровне - в торжественной обстановке чествовали женщин, матерей многодетных семей и вручали им правительственные награды.
Орденом Матери награждена жительница агрогородка Эйгерды Татьяна Николаевна Чичин. Вместе с мужем Андреем Павловичем они родили и воспитывают 11 детей.

&quot;Семейный капитал&quot;

Накануне этого события мы побывали в семье Чичин и были очарованы их мальчиками и девочками. Правда, семеро детей, которых мы смогли застать дома, - это отнюдь не все члены семьи, которая живет на улице Боровой, 32. Четверо ребят находятся на оздоровлении в санаториях нашей страны. Кстати, ежегодно каждый из детей семьи Чичин три недели отдыхает в подобных санаторно-оздоровительных учреждениях.
Самой старшей Юлии 14 лет, и она является главной помощницей мамы. Дмитрию 12 лет, Артему -11, Павлу - 10, Даниилу - 9, Анастасии - 7, Марине -6, Яне -4, Софье - 3, Евгению - 2 и Андрею -1 годик.
Маме только 32 года. И это поразило в первую очередь. В современных реалиях в 32 года некоторые еще делают карьеру, а если и замужем, то живут пока "для себя". Здесь же на улице Боровой, 32 живут для детей. И вправду, для себя совсем времени нет. Ведь у супругов большое подсобное хозяйство (как же без него на селе большой семье?!). Поэтому заботы Татьяны и Андрея ждут еще корова, двое телок, бычок, свиньи, кролики, куры…
Супруги не жалуются на трудности. Оба родились и выросли в больших семьях. И другой жизни (жизни налегке), в общем-то, и не видели. Модель родительских семей они перенесли и в свою жизнь.
В наше время, с одной стороны, легче растить много детей, с другой - труднее. Легче, потому что в сравнении с прошлыми десятилетиями ощутима помощь государства. Раз в год семья получает социально-адресную помощь, каждый ребенок до двух лет имеет право на бесплатное детское питание - смеси, фруктовые, овощные пюре и т.д. На каждого ребенка до 3-х лет родители получают пособие в 400 рублей (до трех лет детей у Чичин двое). Еще 100 рублей на остальных девять. Не Бог весть, какая сумма выходит на 13 человек, тем более, что и у папы небольшая зарплата. Но когда все собирается вместе, а также добавляется помощь школы, детского садика, то, как считает Татьяна Николаевна, жить можно.
Раз в две недели детей планово посещают медицинские работники. И по вызовам непременно приходит фельдшер.
На прививки малыши из семьи ездят в Бакштовскую врачебную амбулаторию, администрация которой присылает за ними автомобиль скорой помощи.
Дом, в котором живет семья, был приобретен в 2010 году на кредит под 1 процент.
А теперь о трудной стороне. Естественно, что дети в таких семьях не обеспечены так, как их сверстники. И они морально от этого страдают. Хотя (это они поймут гораздо позже), в будущей жизни они будут защищены иммунитетом от одиночества, от вероятности не иметь поддержки близких. Я и теперь умилилась, когда одна из девчонок, принеся огромное яблоко из школы, разделила его на всех. И дружная кампания девчонок и мальчишек сочно захрустела им вместе.
Самые маленькие сгоняли друг друга с колен. мамы. Всем хотелось посидеть там, когда мы присели у стола. И я поняла, что ребятишкам такой шанс редко выпадает - мама в делах. А когда все вместе выходят гулять, и если мама с ними (всегда кто-нибудь, по словам Татьяны Николаевны, “пасет” малышню, как цыплят), тогда на колени не хочется. Ведь во дворе есть свои песочница, маленькие качели и другие места, где можно играть. И играться не в одиночестве.
Менее комфортно старшей дочери. Ведь девочке, почти девушке, уже необходимо личное пространство. А веселая стайка братьев и сестер постоянно врывается в этот личный мир. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вот так считает, наверное, и годовалый Андрюша, который уснул, наигравшись, прямо в проходной комнате поперек дивана. И никто ему не мешает, и никто не успокаивает остальных. Все идет своим, неповторимым, как и во всех многодетных семьях, чередом.
Будет решен вопрос и с теснотой. Семья собирает необходимые документы для получения субсидий на строительство нового дома. Возвести его подрядились две фирмы "Софит" и "Импульстехногрупп" из Вилейки, учредитель которых Виталий Дмитриевич Сафонов сказал нам в телефонной беседе, что дом будет возведен за три-четыре месяца. Сделано будет буквально все, на что хватит выделенных денег. Эти фирмы уже не единожды строили дома для многодетных семей в Минской и Гродненской областях.
Так что в скором времени Татьяна Николаевна и Андрей Павлович Чичин вместе со всем своим семейным капиталом - 11-ю сыновьями и дочерьми - будут праздновать новоселье.

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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В пятницу, 12 апреля, в Ивьевском центре культуры и досуга состоялось неординарное событие. Событие, которое не относится к государственным или иным праздникам....
 
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