Нина Савина заняла 3-е место на марафоне в Варшаве и выполнила олимпийский норматив в Токио-2020

Источник материала: Tut.by

14 апреля несколько белорусских бегунов успешно выступили в забегах в соседней Польше, сообщила пресс-служба БФЛА.



Нина Савина. Фото: bfla.eu

Белорусская копилка пополнилась еще одним нормативом на Олимпийские игры 2020. Кроме того, атлеты занесли в свой актив немало личных рекордов и достойных результатов на старте летнего соревновательного сезона.

В Варшаве состоялся престижный Orlen Warsaw Marathon, который имеет серебряный статус ИААФ.

Нина Савина обновила личный рекорд — 2 часа 29 минут 6 секунд, выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры 2020 в Токио (он равен 2:29.30) и стала бронзовым призером Варшавского марафона.

Еще одна белоруска Светлана Куделич на своем втором в карьере марафоне также переписала личное достижение — 2:31.20 и финишировала пятой. Победный дубль на этой дистанции оформили кенийки — Шейла Йеротич (2:26.06) и Антонина Квамбаи (2:27.42).

Владислав Прямов установил личный рекорд в марафоне (2:14.29), почти минуту сбросив с предыдущего достижения. С этим показателем он стал девятым в довольно-таки сильной компании соперников. Победу среди мужчин одержал эфиопский бегун Бейжига Регаса Миндайе (2:09.42), вторым финишировал кениец Омулло Эзекияль Кембои (2:09.49), третьим — еще один эфиоп Абойе Веркунех (2:10.42).

Отметим, что 17 февраля отбор на игры выполнила еще одна известная белорусская марафонка Ольга Мазуренок.