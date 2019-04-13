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«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси

14.04.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов государства и бизнеса. Президентский декрет «О развитии цифровой экономики» – шаг, которым Беларусь опередила остальной мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думал, уже перестал работать, начальником каким-нибудь стал.

«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси

Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
Нет, каждый день с утра до вечера, как Наталья Ивановна. Всё время в строю.

Вот вы знаете, вы вошли в историю как первый Президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех видов его использования.

Александр Лукашенко:
Оно не умрет со временем?

Виктор Прокопеня:
Оно не умрет, и это будет то, на чем будут базироваться в будущем очень многие вещи. Самое главное, что мы сделали первый этап, запустили криптобиржу. Уже у нас несколько миллионов долларов в день оборот. 140 тысяч клиентов очередь. Кстати, очередь, как в магазине была советском – так же на криптобиржу очередь.

Очень удобно из любой страны мира зайти, в два клика на телефоне зарегистрироваться и инвестировать деньги. Причем куда хочешь – в биткоины, в акции, различного рода финансовые инструменты. Может, мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы белорусские компании могли выпускать свои акции, какие-то облигации и приводить сюда деньги.

На самом деле денег в мире огромное количество сейчас. Никогда не было такой ситуации. Денег море. Предположим, я иностранец и хочу вложить деньги в белорусскую экономику.

Александр Лукашенко:
Живые деньги, доллары и евро, да?

«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси

Виктор Прокопеня:
Живые, да. Вы знаете, что мне нужно делать по нашему закону белорусскому? Я должен приехать в Беларусь, пойти на биржу, там посидеть четыре часа, чтобы мне оформили кучу документов, и то будет сложно.

А у нас – скачал программу на телефоне, сфотографировал паспорт, документы, мы тебя проверили по всем базам, что ты правильный, не террорист, ничего, и всё. За три минуты можно вложить деньги.

Есть много людей, у которых есть криптовалюта. Они ищут, куда им эти биткоины можно вложить, во что.

Александр Лукашенко:
Если у вас что-то не получится, и вы провалитесь, это ваши будут проблемы. А для государства мы же ничего не теряли бы?

Виктор Прокопеня:
Риск ноль, но мы уже выиграли.

«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси

Александр Лукашенко:
Я в этом кровно заинтересован.

Виктор Прокопеня:
И только благодаря тому, что у нас такая сильная централизованная власть, мы смогли быстро это всё провести.

Александр Лукашенко:
Вот видишь, и диктатура – хорошо. А так бы телепался туда-сюда. А то сделали и всё.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов...
 
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