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«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов государства и бизнеса. Президентский декрет «О развитии цифровой экономики» – шаг, которым Беларусь опередила остальной мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
Вот вы знаете, вы вошли в историю как первый Президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех видов его использования.
Александр Лукашенко:
Виктор Прокопеня:
Очень удобно из любой страны мира зайти, в два клика на телефоне зарегистрироваться и инвестировать деньги. Причем куда хочешь – в биткоины, в акции, различного рода финансовые инструменты. Может, мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы белорусские компании могли выпускать свои акции, какие-то облигации и приводить сюда деньги.
На самом деле денег в мире огромное количество сейчас. Никогда не было такой ситуации. Денег море. Предположим, я иностранец и хочу вложить деньги в белорусскую экономику.
Александр Лукашенко:
Виктор Прокопеня:
А у нас – скачал программу на телефоне, сфотографировал паспорт, документы, мы тебя проверили по всем базам, что ты правильный, не террорист, ничего, и всё. За три минуты можно вложить деньги.
Есть много людей, у которых есть криптовалюта. Они ищут, куда им эти биткоины можно вложить, во что.
Александр Лукашенко:
Виктор Прокопеня:
Александр Лукашенко:
Виктор Прокопеня:
Александр Лукашенко:
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«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси
Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов...
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