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Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное модное событие отечественного пошива – Belarus Fashion Week. На неделе прошли показы, состоялось вручение национальной премии в области моды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ну а мы решили взять это событие в качестве информационного повода, чтобы посмотреть, как сейчас развивается белорусская легкая промышленность и за какими предприятиями легпрома будущее. Репортаж корреспондента Галины Буро.
Дарья Гайдук, индивидуальный предприниматель:
Шоурумы – популярные в Европе дизайнерские магазины. И молодая кутюрье из Гродно Дарья Гайдук старается не упустить любую возможность заявить о себе. Параллельно шьет изделия на заказ и побеждает на крупнейших конкурсах нашей страны – «Мельница моды» и New Names.
Дарья Гайдук:
И самый главный подарок конкурса – по эскизам Дарьи теперь продается одежда в сети магазинов известного белорусского бренда.
Но почивать на лаврах некогда. В ее небольшой дизайн-студии в центре города швейная машинка строчит с утра до вечера. Сегодня девушка вспоминает, как с дипломом дизайнера собственный бизнес казался далекой мечтой, и как субсидия от центра занятости исполнила заветное желание.
Дарья Гайдук:
Государство помогло на старте, теперь ее задача – развивать бизнес. Отслеживание модных тенденций, реклама, внимание к деталям и обязательно индивидуальный подход.
Дарья Гайдук:
По примеру великой Коко Шанель она уверена: только трудом и смекалкой можно прийти к успеху и открытию своего бренда.
Галина Буро, корреспондент:
Лучи солнца за окном настырно приближают теплую пору, и в этом цеху активно отшивают летнюю коллекцию.
Ольга Бакей, соучредитель фирмы:
Ольга Бакей и Елена Хартанович – соучредители. Они ежедневно отслеживают тренды от мировых домов мод, показы, мнения подруг и отзывы в соцсетях. При создании женской одежды важно учесть все нюансы, рассчитывать можно только на себя, а на кону – финансовое благополучие фирмы.
Ольга Бакей:
Швейное чутье пришло с опытом. Семь лет назад женщины задумали прорваться в мир моды. Близкие поддержали, общими усилиями открыли производство, создали 10 рабочих мест. Энергично и по-женски элегантно преодолели все трудности.
Елена Хартанович, соучредитель фирмы:
Где надо сохранить лучшее, где подстроиться под веяния времени, как сэкономить без ущерба для качества? Они сами решают, как планировать свою швейную политику. На производстве трудятся две бригады, сейчас набирают третью. Успех виден и в географии заказчиков – Беларусь, Россия, Прибалтика, Голландия.
Елена Хартанович:
И если название этой фирмы переводится с испанского как «кошка», то этот крупнейший белорусский бренд – с французского – «сказка». Да и создание двумя братьями и их другом этого масштабного производства стало практически легендой.
По оценкам специалистов, за последние 10 лет рынок легкой промышленности сильно изменился – на первый план вышла мобильность. А значит, директорам не нужна гиперопека сверху. На это обратил внимание и Президент, когда весной 2018 года обращался с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только в легкой промышленности более тысячи предприятий, но концерн их просто не замечает. Да, наверное, и не знает, а может, и списка в этом концерне этих предприятий нет. Особенно частных. А ведь они реально могут превращать в деньги свои бизнес-идеи.
Успешный бизнес, который работает в нашей стране, как подтверждение: в Беларуси созданы условия для развития. Кто сумел ими грамотно воспользоваться, тот и строчит верными стежками на рынке легкой промышленности.
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Их одежду покупают за рубеж, а по эскизам шьют известные бренды. Легко ли открыть швейный бизнес в Беларуси – две истории
Новости Беларуси. Главное модное событие отечественного пошива – Belarus Fashion Week. На неделе прошли показы, состоялось вручение национальной премии в области моды,...
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