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Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте
Источник материала: СТВ
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Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии»:
Компания «Системные технологии» внедрила в Бресте электронный билет. Это первый в Беларуси город, где можно обойтись без бумажного талончика.
Удобно, так как монеты, деньги я могу иногда забыть.
Не надо, когда большое скопление людей, идти к водителю, через всех пробиваться либо передавать деньги.
Ирина Матысик, начальник коммерческого отдела Брестгортранса:
Пока мобильное приложение продает талончик только на одну поездку, но скоро будут проездные на месяц.
Александр Путято, начальник управления инновационных разработок СООО «Системные технологии»:
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Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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