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Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

14.04.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Андрей Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии»:
Уже сегодня любой гражданин нашей страны, имея в кармане такое вот устройство – мобильный телефон, смартфон – может делать свою жизнь более удобной и комфортной.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Компания «Системные технологии» внедрила в Бресте электронный билет. Это первый в Беларуси город, где можно обойтись без бумажного талончика.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Удобно, так как монеты, деньги я могу иногда забыть.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Не надо, когда большое скопление людей, идти к водителю, через всех пробиваться либо передавать деньги.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Ирина Матысик, начальник коммерческого отдела Брестгортранса:
Водитель не отвлекается от управления. Не нужно выдавать сдачу.

Пока мобильное приложение продает талончик только на одну поездку, но скоро будут проездные на месяц.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте

Александр Путято, начальник управления инновационных разработок СООО «Системные технологии»:
Достаточно вот такого технологического маяка, который ставится один на одну единицу транспорта и один на одну остановку. Стоимость такого маяка составляет 50 рублей. Приложение разработано для того, чтобы быть задействованным на территории всей республики.

Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Простота и скорость – это цели, которые ставят IT-разработчики. Нажми на кнопку – получишь результат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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