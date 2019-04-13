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В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина
14.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте планируют заняться реставрацией 5-го форта. С тендерным предложением можно
В рамках работ планируется огромное количество реставрационных мероприятий, в числе которых - восстановить надпись 1944 года на одной из казарм, которая гласит: "Слава Красной Армии победительнице /Сталин/".
Подробнее про форт и больше фотографий
Судя по всему, музей полностью преобразится, если конечно кто-то возьмётся выполнить весь объём работ. Вероятно, надписи на стенах будут создавать антураж исторической действительности.
Кроме прочего, предлагается отреставрировать немецкую надпись периода Первой мировой войны на стене 2-го этажа горжевого капонира.
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В Бресте планируют заняться реставрацией 5-го форта. С тендерным предложением можно ознакомиться по ссылке. В рамках работ планируется огромное количество...
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