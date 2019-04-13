В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте планируют заняться реставрацией 5-го форта. С тендерным предложением можно ознакомиться по ссылке .



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В рамках работ планируется огромное количество реставрационных мероприятий, в числе которых - восстановить надпись 1944 года на одной из казарм, которая гласит: "Слава Красной Армии победительнице /Сталин/".



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Подробнее про форт и больше фотографий по ссылке .

Судя по всему, музей полностью преобразится, если конечно кто-то возьмётся выполнить весь объём работ. Вероятно, надписи на стенах будут создавать антураж исторической действительности.



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Кроме прочего, предлагается отреставрировать немецкую надпись периода Первой мировой войны на стене 2-го этажа горжевого капонира.