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В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина

14.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте планируют заняться реставрацией 5-го форта. С тендерным предложением можно ознакомиться по ссылке.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65271.php

В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина

В рамках работ планируется огромное количество реставрационных мероприятий, в числе которых - восстановить надпись 1944 года на одной из казарм, которая гласит: "Слава Красной Армии победительнице /Сталин/".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65271.php

В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина

Подробнее про форт и больше фотографий по ссылке.

Судя по всему, музей полностью преобразится, если конечно кто-то возьмётся выполнить весь объём работ. Вероятно, надписи на стенах будут создавать антураж исторической действительности.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65271.php

В рамках реконструкции 5-го форта в Бресте будет восстановлена цитата Сталина

Кроме прочего, предлагается отреставрировать немецкую надпись периода Первой мировой войны на стене 2-го этажа горжевого капонира.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте планируют заняться реставрацией 5-го форта. С тендерным предложением можно ознакомиться по ссылке. В рамках работ планируется огромное количество...
 
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