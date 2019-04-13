Брестчане в Гродно выиграли республиканский турнир по айсштоку

Источник материала: Виртуальный Брест

13 апреля 2019 года в г. Гродно состоялся 7–ой республиканский турнир по айсштоку. В городе на специальном стадионе собралось 9 команд - 3 из Бреста, 4 из Гродно и 2 из Минска.



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Утром прошло торжественное открытие спортивного праздника с парадом команд и музыкальным приветствием от учеников гимназии, где проходили соревнования. Организаторы обеспечили каждой приехавшей делегации отдельные помещения для размещения и горячее питание в моменты пауз межу играми. Турнир начался на 4 полях – сразу стали играть 8 команд. Никто из брестчан и минчан не играл на этом стадионе - пришлось хорошо потрудиться для того, чтобы штоки скользили точно в цель.

Каждой команде предстояло провести 8 игр по 6 эндов. Борьба, как на любом турнире такого уровня, велась за каждый победный шток. Хорошую подготовку показали все участники. Более точной и удачливой оказалась команда города Бреста "Реальный Брест" - 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. Она и стала победительницей престижного турнира!



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Уверенно провела все матчи команда «Гродно – 1» - 6 побед и 2 поражения. У них второе место!

С таким же количеством побед и поражений закончила игры брестская команда «Стройтрест №8». Однако, игровой коэффициент у них оказался ниже, чем у гродненцев – потому заслуженное третье место!

4 место – «Гродно – 3»,

5 место – «Гродно - 4»,

6 место – «Белалко»,

7 место – «Минск – 2»

8 место – «Минск – 1»,

9 место – «Гродно – 2».

После поздравлений и вручения кубков и медалей, спонсоры турнира подарили свои памятные призы некоторым игрокам, выбранным ими по собственным критериям. Представители «Белалко» передали свои подарки всем организаторам турнира.