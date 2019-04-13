 В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке

Источник материала: Виртуальный Брест

Источник так описал ситуацию: «Водитель BMW был пьяный, его догоняли 2 машины охраны, решил скрыться во дворах, где в это время играли около 30 детей»



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Инцидент произошёл в микрорайоне Восточный г. Иваново.



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Пока это всё, что известно.



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