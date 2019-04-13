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В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке

14.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Источник так описал ситуацию: «Водитель BMW был пьяный, его догоняли 2 машины охраны, решил скрыться во дворах, где в это время играли около 30 детей»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65269.php

В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке

Инцидент произошёл в микрорайоне Восточный г. Иваново.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65269.php

В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке

Пока это всё, что известно.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65269.php

В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке
 В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке

 
 
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  Источник так описал ситуацию: «Водитель BMW был пьяный, его догоняли 2 машины охраны, решил скрыться во дворах, где в это время играли около 30 детей» Инцидент...
 
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