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В Иваново пьяный на БМВ уходил от погони, задержали его на детской площадке
14.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Источник так описал ситуацию: «Водитель BMW был пьяный, его догоняли 2 машины охраны, решил скрыться во дворах, где в это время играли около 30 детей»
Инцидент произошёл в микрорайоне Восточный г. Иваново.
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Источник так описал ситуацию: «Водитель BMW был пьяный, его догоняли 2 машины охраны, решил скрыться во дворах, где в это время играли около 30 детей» Инцидент...
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