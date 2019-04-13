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«Показатели очень высокие»: восстановление после инсульта возможно с помощью Teslasuit
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский тесла-костюм придется кстати и космонавту, и пациенту для реабилитации. Стимулирует атрофированные мышцы, восстанавливает работоспособность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Михальчук, сооснователь «Teslasuit»:
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Новости Беларуси. Белорусский тесла-костюм придется кстати и космонавту, и пациенту для реабилитации. Стимулирует атрофированные мышцы, восстанавливает...
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