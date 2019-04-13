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Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности

14.04.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте понял, что в виртуальном шлеме всё может быть иначе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности

Я плохо езжу на мотоцикле!

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности

Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности
 
 
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Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте...
 
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