|
Игорь Шуневич протестировал езду на мотоцикле в шлеме виртуальной реальности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте понял, что в виртуальном шлеме всё может быть иначе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Я плохо езжу на мотоцикле!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Удержаться от соблазнов новых технологий действительно бывает сложно. Вот и министр внутренних дел – заядлый мотоциклист – на своем опыте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)