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Дмитрий Гурский сформулировал, в чём состоит IT-мечта белоруса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В день, когда Президент и айтишники обсуждали развитие отрасли, Дмитрий Гурский, чьи стартапы бьют рекорды в США, попробовал сформулировать цифровую мечту белоруса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Гурский, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
И это не какие-то пустые слова – я олицетворение мирового успеха, потому что я создал компанию, которая является мировым лидером в своем сегменте. У нас же вообще ничего не было с братом. Мы из абсолютно простой семьи. У нас не было отца, у нас мать-библиотекарь и бабушка-учитель.
Самое главная задача ПВТ на мой взгляд – это интенсивно работать на то, чтобы у гораздо большего числа наших белорусских детей, наших белорусских людей была возможность воспользоваться этим шансом и достигнуть этой белорусской мечты.
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Новости Беларуси. В день, когда Президент и айтишники обсуждали развитие отрасли, Дмитрий Гурский, чьи стартапы бьют рекорды в США, попробовал сформулировать...
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