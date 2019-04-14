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Хоккеисты юношеской сборной Беларуси перед ЧМ забросили 5 шайб Канаде

14.04.2019 23:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси, которые готовятся к чемпионату мира в шведском Крамфорсе, сыграли в Умео спарринг со сверстниками из Канады. Для подопечных Евгения Есаулова это был второй подряд поединок — вчера вечером они встречались с россиянами (2:5), сообщает официальный сайт ФХБ.


Фото: hockey.by

Для «Кленовых листьев» этот товарищеский матч стал первым в рамках подготовки к чемпионату мира.

Канада U18 — Беларусь U18 — 6:5 (ОТ) (1:0, 2:5, 2:0, 1:0).

14 апреля. Умео. «A3-Арена». 157 зрителей.

Канада U18: Гаранд; Харли — Корчак, Трейси — Лапьер — Рис; Дрисдэйл — Вукоевич, Легар (А) — Кребс (К) — Холлуэй; Шнайдер — Кормье, Уошкурэк — Козенс (А) — Ньюхук; Фуди — Зори — Перрье; Хант, Бурк.

Беларусь U18: Зиновенко; П. Денисов (А) — Паливко, Оксентюк — Усов (А) — Буяльский; Козорез — Колячонок (К), Кузнецов — Пинчук — Демченко; Волченков — Седов, Онуфриюк — Кришталь — Белов; Бислюк — Клавдиев, Качеловский — Д. Мартынов — Пальчик.

Шайбы: 1:0 — Вукоевич (14.01), 1:1 — Кузнецов (Козорез, Демченко, 20.46), 2:1 — Кребс (Лапьер, Корзак, 21.57), 3:1 — Ньюхук (Корзак, Козенс, 27.42), 3:2 — Усов (П.Денисов, 30.43), 3:3 — Пальчик (П.Денисов, Качеловский, 31.11), 3:4 — П. Денисов (Кришталь, 32.58), 3:5 — Оксентюк (Колячонок, Демченко, 35.23, в большинстве), 4:5 — Ньюхук (Козенс, Кребс, 52.40, в большинстве), 5:5 — Уошкурак (55.57), 6:5 — Ньюхук (Козенс, 60.45).

Броски: 29−25 (9−7, 10−9, 9−8, 1−1).

Штраф: 12−6.

Как и в субботу, белорусы неплохо начали поединок и мало в чем уступали сопернику. Это подтверждала статистика: канадцы лишь немного перебросали соперника — 9:7. А единственная шайба влетела в сетку ворот Зиновенко после нелепого рикошета.

На старте второго периода парни Евгения Есаулова сравняли счет, но вскоре соперник прибавил и повел 3:1. Похоже, это сыграло с североамериканцами злую шутку. Потому что затем белорусы не просто провернули камбэк — они забросили пять (!) шайб подряд и перед заключительной двадцатиминуткой повели 5:3.

В третьем периоде белорусы продолжили показывать уверенную командную игру, часто атаковали, имели большинство, выручал вратарь… Однако в последние десять минут канадцы все-таки сравняли счет. Сперва воспользовались ошибкой при выходе из зоны, а затем, судя по всему, забросили высоко поднятой клюшкой. Правда, у арбитров не было возможности посмотреть повтор, и они засчитали шайбу. Ну, а в овертайме «Кленовые листья» все-таки взяли свое — 6:5.


Фото: hockey.by

После матча юноши отправились обратно в Крамфорс — там они будут тренироваться еще два дня. В среду утром команда окончательно переберется в Умео, где уже в четверг, 18 апреля, стартует чемпионат мира в элитном дивизионе. В ближайшее время тренерский штаб отсеет пять человек и назовет окончательную заявку из 23 фамилий.

На предварительном этапе ЧМ в нашей группе «А» в Умео соперниками белорусов будут команды Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Наш календарь выглядит так:

18 апреля. Чехия — Беларусь (16.30).

19 апреля. Беларусь — Финляндия (20.30).

21 апреля. Беларусь — Канада (20.30).

22 апреля. Швейцария — Беларусь (16.30).

 
 
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Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси, которые готовятся к чемпионату мира в шведском Крамфорсе, сыграли в Умео спарринг со сверстниками из Канады.
 
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