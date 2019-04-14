Стал известен бронзовый медалист чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты солигорского «Шахтера» завоевали бронзу чемпионата Беларуси. В серии за 3-е место горняки сломили сопротивление молодечненского «Динамо».



Фото: hockey.by

Для выявления обладателя бронзовых наград потребовалось провести максимальное число поединков, решающий из них прошел в воскресенье в Солигорске.

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2).

14 апреля. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1040 зрителей.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Шелег (капитан), Горбунов — Камбович — Демков; Дурнов — Бокун, А. Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — Карабанов — Астанков; Литвинов — А. Усенко — Бовбель; Борисов, Рядченко.

«Динамо» Мл: Былинский (59.48); Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Гаврус — Белевич — Лисичкин; Вадим Сушко — Гостев, Каракулько — Печур — Гринь; Рак — Соколовский, Асташевич — Воронов — Журня.

Шайбы: 1:0 — Дадонов (6.26), 2:0 — Дадонов (Камбович, Горбунов, 25.14), 3:0 — Карабанов (Устиненко, Шелег, 31.23, в большинстве), 4:0 — Левко (Карабанов, Туркин, 32.50, в большинстве), 5:0 — Горбунов (39.37), 6:0 — Горбунов (Демков, Заламай, 45.11), 6:1 — Журня (Асташевич, Печур, 49.08), 6:2 — Зозон (Кучкин, Слыш, 53.39).

Броски: 26−30 (8−12, 13−10, 5−8).

Штраф: 18−31.

Итог серии за бронзовые медали (до 3 побед):

«Шахтер» — «Динамо» Мл — 3:2 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ, 4:3, 4:5 ОТ, 6:2).

В отличие от упорнейших предыдущих четырех матчей серии решающий поединок завершился с заметным перевесом в счете одной из команд. Этой командой стал «Шахтер», который подтвердил-таки справедливость своего третьего места по итогам регулярного сезона.

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— У нас два вратаря травмированы. Пришлось использовать Влада Былинского, который сделал все, что мог. По броскам мы переиграли соперника, выиграли третий период. Я очень доволен игрой своих ребят сегодня. Большинство чуть-чуть подвело. А в «бронзовой» серии мы смотрелись более чем достойно. И если бы мы не потеряли двух вратарей, то все закончилось бы совершенно иначе.

— Повлияло ли на исход матча удаление Олега Горошко?

— Возможно.

— Юрий Александрович, подведите итоги сезона для команды в целом?

— Сезон выдался очень сложным, но для тех условий, в которых мы находились, более чем успешным. Мы играли в финале Кубка Руслана Салея, заняли 4-е место в «регулярке» впервые в истории клуба, набрали 90 очков, очень достойно смотрелись в борьбе за бронзовые медали. В этих условиях это, видимо, предел. То, что мы вытащили из ребят за этот сезон, — это даже не 150%, а все 300%.

— Вы говорили, что многое зависит от результата «бронзовой» серии для будущего клуба.

— Будущее зависит от финансирования.

— В чем польза этого сезона лично для вас?

— Наверное, это один самых сложных сезонов в моей карьере. Непонятно, за что меня убрали из U20: посмотрите, где U20 теперь без Файкова. Честно скажу, мне обидно от того, что этот проект развалили. Если говорить про итоги сезона, скажу: я горжусь своей работой. В тех условиях, в которых я находился последние 10 месяцев, этого врагу не пожелаешь. Даже при том, что у нас в воротах играет молодой парень из БФСО «Динамо» (высшая лига), мы выиграли третий период, вытащили с 0:4 предыдущую игру. Я горжусь своей работой, горжусь нашими ребятами, командой. Мне не в чем упрекнуть ни себя, ни их, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Первый период мы провели немного скованно, но это пятый матч, высокая ответственность. Поначалу немного «закрылись», а вторую половину матча выглядели вполне неплохо. Где было необходимо, выстояли, выполнили задание, сработало большинство и меньшинство. Наш соперник сегодня играл очень здорово, агрессивно. Ребята были заряжены, мотивированы. Серия удалась.

— Почему она получилась такой сложной?

— Надо отметить, что семь матчей мы отыграли в полуфинале. На самом деле ребята вымотались эмоционально весьма серьезно. После 7-го матча были расстроены. Но молодцы, что собрались, потому что в «бронзовой» серии у нас были качели. Показали, что команда есть, силы есть, довели все до конца.

— Как оцениваете действия Максима Городецкого в «бронзовой» серии? Этот вратарь в плей-офф ранее не играл.

— Для него эта серия вообще тяжелой выдалась. За четыре игры было многовато голов, но сегодня он отработал хорошо. Конечно, ему не хватало игровой практики, попал «с корабля на бал».

— Насколько бронза соответствует амбициям «Шахтера»?

— Понятно, что амбиции выше. Но то, что сейчас сделали, на мой взгляд, тоже неплохо. Сезон был непростой. Мы только официальных сыграли 77 матчей. И в команде не так много игроков, имеющих опыт плей-офф, — сказал Дмитрий Шульга.