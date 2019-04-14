ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стал известен бронзовый медалист чемпионата Беларуси по хоккею

14.04.2019 22:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты солигорского «Шахтера» завоевали бронзу чемпионата Беларуси. В серии за 3-е место горняки сломили сопротивление молодечненского «Динамо».


Фото: hockey.by

Для выявления обладателя бронзовых наград потребовалось провести максимальное число поединков, решающий из них прошел в воскресенье в Солигорске.

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2).

14 апреля. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1040 зрителей.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Шелег (капитан), Горбунов — Камбович — Демков; Дурнов — Бокун, А. Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — Карабанов — Астанков; Литвинов — А. Усенко — Бовбель; Борисов, Рядченко.

«Динамо» Мл: Былинский (59.48); Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Гаврус — Белевич — Лисичкин; Вадим Сушко — Гостев, Каракулько — Печур — Гринь; Рак — Соколовский, Асташевич — Воронов — Журня.

Шайбы: 1:0 — Дадонов (6.26), 2:0 — Дадонов (Камбович, Горбунов, 25.14), 3:0 — Карабанов (Устиненко, Шелег, 31.23, в большинстве), 4:0 — Левко (Карабанов, Туркин, 32.50, в большинстве), 5:0 — Горбунов (39.37), 6:0 — Горбунов (Демков, Заламай, 45.11), 6:1 — Журня (Асташевич, Печур, 49.08), 6:2 — Зозон (Кучкин, Слыш, 53.39).

Броски: 26−30 (8−12, 13−10, 5−8).

Штраф: 18−31.

Итог серии за бронзовые медали (до 3 побед):

«Шахтер» — «Динамо» Мл — 3:2 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ, 4:3, 4:5 ОТ, 6:2).

В отличие от упорнейших предыдущих четырех матчей серии решающий поединок завершился с заметным перевесом в счете одной из команд. Этой командой стал «Шахтер», который подтвердил-таки справедливость своего третьего места по итогам регулярного сезона.

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— У нас два вратаря травмированы. Пришлось использовать Влада Былинского, который сделал все, что мог. По броскам мы переиграли соперника, выиграли третий период. Я очень доволен игрой своих ребят сегодня. Большинство чуть-чуть подвело. А в «бронзовой» серии мы смотрелись более чем достойно. И если бы мы не потеряли двух вратарей, то все закончилось бы совершенно иначе.

— Повлияло ли на исход матча удаление Олега Горошко?

— Возможно.

— Юрий Александрович, подведите итоги сезона для команды в целом?

— Сезон выдался очень сложным, но для тех условий, в которых мы находились, более чем успешным. Мы играли в финале Кубка Руслана Салея, заняли 4-е место в «регулярке» впервые в истории клуба, набрали 90 очков, очень достойно смотрелись в борьбе за бронзовые медали. В этих условиях это, видимо, предел. То, что мы вытащили из ребят за этот сезон, — это даже не 150%, а все 300%.

— Вы говорили, что многое зависит от результата «бронзовой» серии для будущего клуба.

— Будущее зависит от финансирования.

— В чем польза этого сезона лично для вас?

— Наверное, это один самых сложных сезонов в моей карьере. Непонятно, за что меня убрали из U20: посмотрите, где U20 теперь без Файкова. Честно скажу, мне обидно от того, что этот проект развалили. Если говорить про итоги сезона, скажу: я горжусь своей работой. В тех условиях, в которых я находился последние 10 месяцев, этого врагу не пожелаешь. Даже при том, что у нас в воротах играет молодой парень из БФСО «Динамо» (высшая лига), мы выиграли третий период, вытащили с 0:4 предыдущую игру. Я горжусь своей работой, горжусь нашими ребятами, командой. Мне не в чем упрекнуть ни себя, ни их, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Первый период мы провели немного скованно, но это пятый матч, высокая ответственность. Поначалу немного «закрылись», а вторую половину матча выглядели вполне неплохо. Где было необходимо, выстояли, выполнили задание, сработало большинство и меньшинство. Наш соперник сегодня играл очень здорово, агрессивно. Ребята были заряжены, мотивированы. Серия удалась.

— Почему она получилась такой сложной?

— Надо отметить, что семь матчей мы отыграли в полуфинале. На самом деле ребята вымотались эмоционально весьма серьезно. После 7-го матча были расстроены. Но молодцы, что собрались, потому что в «бронзовой» серии у нас были качели. Показали, что команда есть, силы есть, довели все до конца.

— Как оцениваете действия Максима Городецкого в «бронзовой» серии? Этот вратарь в плей-офф ранее не играл.

— Для него эта серия вообще тяжелой выдалась. За четыре игры было многовато голов, но сегодня он отработал хорошо. Конечно, ему не хватало игровой практики, попал «с корабля на бал».

— Насколько бронза соответствует амбициям «Шахтера»?

— Понятно, что амбиции выше. Но то, что сейчас сделали, на мой взгляд, тоже неплохо. Сезон был непростой. Мы только официальных сыграли 77 матчей. И в команде не так много игроков, имеющих опыт плей-офф, — сказал Дмитрий Шульга.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для выявления обладателя бронзовых наград потребовалось провести максимальное число поединков, решающий из них прошел в воскресенье в Солигорске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь не нужно передавать за проезд. В Бресте ввели электронные билеты в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика