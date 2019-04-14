Пасхальные сувениры, вербы и роспись яиц: ярмарка ремесленников прошла в центре Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Праздник-ярмарка изделий лучших ремесленников со всей области состоялась в историческом центре города.

Каждый пришедший смог не только найти сувенир по душе, но и поучаствовать в самых разных мастер-классах. Беззусловно, посвященных предстоящей Пасхе.

Ярмарку «Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня» ежегодно проводят накануне Пасхи. И в этом году ремесленники и мастера со всей области собрались на площади Советской. Соломенные корзинки, деревянные ложки, фигурки из лозы, картины из атласных лент и даже яйца из бисера — все из разных материалов и даже стилей, и исключительно хэндмейд.

Некоторые ремесленные изделия ярмарки отличались своей многофункциональностью и разнообразием. Например, куклы-обереги с разным смыслом и обязанностями: куколка для исполнения желаний, куколка на крепкую пару, на достаток в дом, на материнство или куколка-кулачник, чтобы мальчик мог за себя постоять и семью защитить.





– На каждую нужду в давние времена женщина делала себе куколку. У куколки на замужество длинная шея, она ищет себе «голову» и у нее 7 воротничков, по количеству будущих качеств жениха. Такая кукла ставится на окно, а женихи видят ее и засылают сватов,– рассказывает Ольга Сидляревич, гродненская мастерица.





Также во время мероприятия гостимогли поучаствовать в мастер-классах по соломоплетению, ткачеству, лепке горшков или росписи пасхальных яиц…

– Сначала я расписываю яйцо раскаленным воском, который наношу палочкой с гвоздиком на конце, после чего помещаю его в краску. Затем снимаю воск в горячей воде или, например, в «цибульнике», тогда на месте воска будет коричневый налет. Это наша семейная традиция, которая передается из поколения в поколения, –делится Антонина Юрченя, мастер по росписи пасхальных яиц.







К слову, в этот раз в рамках ярмарки появилась новая традиция — проведение благотворительной акции. Любой желающий мог приобрести пасхальные сувениры и сладости детям Гродненского государственного городского социально-педагогического центра.











Особую атмосферу ярмарке придали песни от фольклорных коллективов и показ традиционных костюмов разных регионов. Так, например, образы с Вороновской земли: мужской костюм представляет собой декоративно вышитую рубашку, перевязанную тканым поясом, штаны простого кроя с декоративной тесьмой, головной убор – кепка и на ногах кожаные ботинки. Женский – юбка в клетку, сшитая в круговую, праздничная рубашка с завязками возле шеи, расшитый фартук , декорированная безрукавка-корсет, черные кожаные туфли и платок, который носили, кстати, только замужние женщины.









Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора https://grodnonews.by/