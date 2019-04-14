На вечернюю молитву в Куропаты собралось 50 человек

Источник материала: Партизан

В воскресенье это была уже вторая молитва на месте захоронения жертв советского террора. Первая прошла в 14, вторая началась в 19-й. На первой молебен правил православный батюшка, на вечерней — пели протестанты. Вечером помолиться в Куропаты приехало полсотни людей. Глава Молодого Фронта Денис Урбанович держал национальный флаг. За молитвой следили трое тихарей с наушниками в ушах.





"Наша Нива" . Кроме того, третья группа людей собиралась на молитву в 12.00 около Святодухового собора в Минске , пишет

