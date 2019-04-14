Возбуждено уголовное дело по факту падения с высоты солдата-срочника

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего, использования полного комплекса процессуальных мер в тот же день, 13 апреля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства. — Прим. TUT.BY)», — отмечают в СК.





Этой статьей УК предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.





«Следователи отрабатывают различные версии случившегося. Собранные данные дают основания утверждать, что какой-либо контакт иного лица с выпавшим военнослужащим в туалете на четвертом этаже казармы отсутствовал. Он находился в помещении один, — поясняют в ведомстве. — Также тщательно изучается морально-психологический климат в коллективе. В случае, если будут установлены нарушения, связанные со взаимоотношениями в подразделении, то таким действиям будет дана соответствующая правовая оценка. В рамках отработки версии о том, что происшествие являлось попыткой суицида, особое внимание уделяется возможным мотивам».









Сейчас допрашивают военнослужащих, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в СК.





Напомним, 13 апреля, около 9.30, солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Минске, получил травму на территории военной части.





Сейчас 21-летний пострадавший парень находится в реанимации в 432-м госпитале — Главном военном медицинском клиническом центре Вооруженных сил. По словам матери пострадавшего солдата-срочника Натальи, его состояние стабильно тяжелое. «Проведена сложная операция, врачи борются за его жизнь. Андрею удалили часть поджелудочной железы и полностью селезенку. Он находится в медикаментозной коме», — рассказывала ранее Наталья TUT.BY.