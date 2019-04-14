Два хоккеиста не прибудут в кэмп национальной сборной из-за травм

Как сообщалось ранее, по ходу уикенда в расположение команды должны были прибыть 17 хоккеистов. Однако этот список слегка поредел.





В тренировочном кэмпе не примут участие защитник «Немана» Никита Крыскин, у которого обнаружились проблемы с коленом, и нападающий «Юности» Сергей Дрозд, продолжающий восстанавливаться от последствий сотрясения, полученного в третьем матче финальной серии Кубка президента.



