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Два хоккеиста не прибудут в кэмп национальной сборной из-за травм

14.04.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В составе сборной Беларуси, продолжающей подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира в Нур-Султане, произошли очередные изменения, отмечает пресс-служба ФХБ.

Как сообщалось ранее, по ходу уикенда в расположение команды должны были прибыть 17 хоккеистов. Однако этот список слегка поредел.

В тренировочном кэмпе не примут участие защитник «Немана» Никита Крыскин, у которого обнаружились проблемы с коленом, и нападающий «Юности» Сергей Дрозд, продолжающий восстанавливаться от последствий сотрясения, полученного в третьем матче финальной серии Кубка президента.

Следующая календарная неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора перед ЧМ-2019 в дивизионе IA. Согласно плану, 23 апреля команда отправится в столицу Казахстана, а 25-го сыграет там спарринг с хозяевами. Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.


Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
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В составе сборной Беларуси, продолжающей подготовку к стартующему в конце апреля чемпионату мира в Нур-Султане, произошли очередные изменения,...
 
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