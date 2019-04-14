Осторожно! Новый вид мошенничества

В Лиде зафиксированы уже два таких случая. Первый из них произошел в феврале – жертвой мошенников стала 62-летняя лидчанка. А уже в марте по такой же схеме неизвестные развели 23-летнюю жительницу Лиды. В общей сумме дамы лишились более 1000 рублей.





Звонок с неизвестного номера поступил на телефон Марии* в разгар рабочего дня. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и поинтересовался, не теряла ли женщина свою банковскую карту. Также сообщил, что службой безопасности зафиксирована попытка несанкционированного доступа к ее карт-счету. Лидчанка пояснила, что услугами данного банка уже не пользуется года три, а обслуживается в другом учреждении, и положила трубку.





Буквально через несколько минут поступил еще один звонок. На этот раз – якобы из службы безопасности того банка, клиентом которого является Мария. Женский голос сообщил, что из первого банка пришла информация о том, что кто-то пытался взломать личный кабинет женщины в интернет-банкинге. И чтобы уберечь деньги, нужно создать резервный счет, куда будут временно переведены средства. Для прочей убедительности менеджер назвала фамилию, имя и отчество Марии, последние четыре цифры карты и ее номер телефона. Все данные соответствовали действительности. По ее просьбе лидчанка продиктовала номер паспорта. Также на телефон Марии пришло несколько СМС с кодами, которые тоже нужно было сказать менеджеру. После всех операций сотрудница банка предупредила, что через несколько минут Мария получит сообщение с временным логином и паролем к личному кабинету в интернет-банкинге.









Когда разговор был окончен, лидчанка обратила внимание, что в период общения с менеджером банка с ее счета были списаны деньги – 777 рублей. Никаких новых логинов и паролей она так и не дождалась, поэтому обратилась в службу поддержки клиентов своего банка. Там ей пояснили, что деньги, скорее всего, были похищены злоумышленниками…





В похожую историю попала и другая лидчанка Ирина*. Только легенда была немного другая: якобы неизвестные пытались перевести деньги с ее счета, поэтому его нужно срочно заблокировать. Для этого сотрудникам банка были необходимы реквизиты карты, а также контрольные коды, которые приходили сообщениями на телефон лидчанки. Ничего не подозревая, девушка передала всю необходимую информацию. После этого мошенники предложили ей обратиться в банк, чтобы написать заявление о выдаче новой карты. Придя в отделение, Ирина с удивлением узнала, что с ее счета исчезли 250 рублей – они были переведены на другую карту…





«Бывают ситуации, когда сотрудники службы безопасности банка обращают внимание на «нетипичные» операции с карт-счетами и предлагают держателю карты заблокировать ее, – говорит Максим Пасюта (на фото), старший оперуполномоченный ГРПСВТ Лидского РОВД. – Однако для этого им не требуется номер паспорта, номер карточки и срок ее действия – вся эта информация уже есть в самом учреждении. Поэтому, если вам звонят представители банка и просят эти данные, ни в коем случае не сообщайте их! Если у вас возникнут вопросы или подозрения, обратитесь напрямую в отделение. Также внимательно читайте сообщения с кодами, которые приходят вам на телефон. В одном из случаев текст СМС содержал фразу «код подтверждения операции», однако владелица карты не придала этому значения и все равно передала его мошенникам».





Если злоумышленникам все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.