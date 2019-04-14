Под Лидой установили пятиметровый крест в память повстанцев Калиновского

Фейсбуке Саранчуков. «В этот уикенд в Гродно много прекрасных мероприятий: и фримаркеты, и презентации, и концерты, и дискуссии о реформировании законодательства о партиях. Думали ли о такой возможности ребята, которых 150 лет назад похоронили вот в этом кургане в Лидском районе? Думаю, что нет», - отметил в своем сообщении наСаранчуков.





Он говорит, что, когда устанавливали крест, просто физически ощущалась благодарность повстанцев за то, что не забыли их жертву.





«Да, мы помним! И Костюшко, и Калиновского, и слуцких повстанцев, и Куропаты. И эта память - сила и гордость моего края», - написал Вадим Саранчуков.