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Под Лидой установили пятиметровый крест в память повстанцев Калиновского
Источник материала: Партизан
Гродненские активисты установили крест повстанцам Кастуся Калиновского на кургане в Лидском районе 14 апреля.
Крест в высоту составляет 5,5 метров, сообщил
«В этот уикенд в Гродно много прекрасных мероприятий: и фримаркеты, и презентации, и концерты, и дискуссии о реформировании законодательства о партиях. Думали ли о такой возможности ребята, которых 150 лет назад похоронили вот в этом кургане в Лидском районе? Думаю, что нет», - отметил в своем сообщении на
Он говорит, что, когда устанавливали крест, просто физически ощущалась благодарность повстанцев за то, что не забыли их жертву.
«Да, мы помним! И Костюшко, и Калиновского, и слуцких повстанцев, и Куропаты. И эта память - сила и гордость моего края», - написал Вадим Саранчуков.
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Гродненские активисты установили крест повстанцам Кастуся Калиновского на кургане в Лидском районе 14 апреля.
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