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Брест сенсационно вырвал победу в гостях у БАТЭ
Источник материала: Партизан
Брестское «Динамо» в этом сезоне называют командой, которая может вместить БАТЭ с вершины: с 2006 года Борисов неизменно становился чемпионом страны.
Фото: ФК Динамо-Брест
И вот команды сошлись на Борисов-Арене уже в третьем туре. Брестчане победили 1: 0. На 48-й минуте гол забил Нехайчик.
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Брестское «Динамо» в этом сезоне называют командой, которая может вместить БАТЭ с вершины: с 2006 года Борисов неизменно становился чемпионом страны.
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