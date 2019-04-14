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Брест сенсационно вырвал победу в гостях у БАТЭ

14.04.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестское «Динамо» в этом сезоне называют командой, которая может вместить БАТЭ с вершины: с 2006 года Борисов неизменно становился чемпионом страны.


Фото: ФК Динамо-Брест

И вот команды сошлись на Борисов-Арене уже в третьем туре. Брестчане победили 1: 0. На 48-й минуте гол забил Нехайчик.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» в этом сезоне называют командой, которая может вместить БАТЭ с вершины: с 2006 года Борисов неизменно становился чемпионом страны.
 
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