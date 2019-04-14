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Боевики в Сирии продолжают обстрелы населенных пунктов провинций Хама, Латакия и Алеппо

14.04.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Сирии продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ачан, Мгайр провинции Хама, Руейсет-Искандер (три раза) провинции Латакия, Тель-Хамра и Эль-Амараз провинции Алеппо", - сказал В.Купчишин.

Руководитель ЦПВС также сообщил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"За сутки лагерь "Эр-Рукбан" по предоставленному гуманитарному коридору удалось покинуть 1358 беженцам. Всего с 19 февраля 2019 г. из лагеря "Эр-Рукбан" на подконтрольную властям САР территорию смогли выйти 3642 человека", - отметил В.Купчишин.

В рамках реализации указа президента Сирии власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 13 апреля 2019 года амнистировано 57545 человек.

 
 
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В Сирии продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации,...
 
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