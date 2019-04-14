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«У нас бойцовские качества есть, но не до конца». Капитан «Цмоков» Евгения Степанова о выигрышах, традициях и менталитете команды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баскетболистки «Цмоков» в очередной раз доказали, что они лучшие в стране. Финальная серия против гродненской «Олимпии» была недолгой, всего три матча, в каждом из которых «драконши» уверенно выигрывали. Как итог – третий кряду и пятый за последние шесть лет титул чемпионок.
В гостях у программы «Неделя спорта» капитан команды Евгения Степанова.
Совсем недавно вы стали чемпионами. Какие эмоции у вас?
Евгения Степанова, капитан БК «Цмоки-Минск»:
А интересно вот так вот играть, когда всё заранее известно?
Евгения Степанова:
То есть сохранилось еще это чувство тревожности, адреналина, новизны?
Евгения Степанова:
В матчах, когда счет понятен, вы не спорите, кто больше забросит, кто больше подборов сделает?
Евгения Степанова:
А торт вкусный оказался?
Евгения Степанова:
Может быть, дело в том, что баскетболистки не умеют печь?
Евгения Степанова:
Вы можете все-таки сказать по персоналиям, без кого чемпионство «Цмоков» было бы невозможным?
Евгения Степанова:
У вас очень экспрессивный тренер, который порой может разнести вас даже после победных матчей. Не обидно?
Евгения Степанова:
А хвалит когда нибудь?
Евгения Степанова:
Вы вообще ожидали, что в финале будете играть с «Олимпией»? Было неожиданно для вас?
Евгения Степанова:
Лидер «Олимпии» – Ольга Копылова, которой 37 лет. У женщин про возраст не говорят, но игрок возрастной. И при этом она в нашем чемпионате становится одной из лучших. Понятно, что уровень самой спортсменки высокий, но не говорит ли это о том, что наш чемпионат слабоват?
Евгения Степанова:
Был еще Еврокубок, в котором вы так здорово стартовали, но потом не совсем везло. Почему так получилось?
Евгения Степанова:
Чего в первую очередь не хватает «Цмокам», чтобы в следующем сезоне выйти на новый уровень, не только во внутреннем чемпионате, но и в первую очередь на евроарене?
Евгения Степанова:
Бойцовских качеств?
Евгения Степанова:
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«У нас бойцовские качества есть, но не до конца». Капитан «Цмоков» Евгения Степанова о выигрышах, традициях и менталитете команды
Новости Беларуси. Баскетболистки «Цмоков» в очередной раз доказали, что они лучшие в стране. Финальная серия против гродненской «Олимпии» была недолгой, всего три...
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