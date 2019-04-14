«Цмокi» упустили победу в Риге и потерпели 21-е поражение в Единой лиге ВТБ

Источник материала: Tut.by

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в четвертом периоде выездного матча против рижского ВЭФа 14 апреля растеряли перевес в 8 очков и потерпели 21-е поражение в 24 поединках нынешнего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Фото: vtb-league.com

ВЭФ — «Цмокi-Мiнск» — 70:66 (13:20, 19:17, 18:20, 20:9).

Самыми результативными в составе «Цмокi-Мiнск» стали Никита Мещеряков (11 очков), Зисис Сарикопулос (10 очков + 7 подборов), Евгений Белянков (10 очков).

У ВЭФа больше других отличились Гленн Кози (11 очков + 7 голевых передач), Андрей Гражулис (10 очков +7 подборов), Джабриль Дюрэм (10 очков), Андрис Мистерс (10 очков).

За три минуты до конца первой четверти минчане устроили спурт 13:0 и надолго переломили ход игры. Причем порой отрыв разошедшихся не на шутку «драконов» достигал «+14».

Впрочем, к середине поединка ВЭФ сократил отставание до 5 баллов.

В третьей четверти рижане также старались не отпусткать гостей далеко.

А в заключительной десятиминутке ВЭФ засучил рукава и перекрыл кислород атаке минчан, которая набрала за период всего 9 очков. Зато сами рижане заработали на этом отрезке 20 баллов, тем самым не только ликвидировав отставание, но и не оставив «Цмокам» надежд на овертайм.

Янис Гайлитис (главный тренер ВЭФа):

— Во второй половине мы стали лучше играть в нападении, начали двигать мяч. Прошлые два матча мы проиграли, поэтому сегодняшняя победа добавила нам уверенности, которая понадобится в следующих встречах, приводит слова наставника официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Очень доволен защитой и самоотдачей парней. Ключевым моментом стал тот факт, что во второй половине мы выбросили 18 трехочковых, но при этом не пробили ни одного штрафного. Приоритеты в атаке были расставлены неправильно, и с этим нужно разобраться. В концовке нам не хватило опыта — поздравляю ВЭФ с этой победой.

Два оставшихся поединка в чемпионате Единой лиге ВТБ «драконы» проведут в гостях — 21 апреля — у «Стелмета» из Зеленой Гуры, 28 апреля — у «Нижнего Новогорода».