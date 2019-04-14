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В первом квартале 2019 года 22 субъекта хозяйствования выпустили корпоративные облигации

15.04.2019 00:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В первом квартале 2019 года 22 субъекта хозяйствования выпустили корпоративные облигации

В первом квартале 2019 года 22 белорусских субъекта хозяйствования произвели 39 выпусков корпоративных облигаций, из которых 14 номинированы в белорусских рублях.

Согласно данным Министерства финансов, в январе-марте 2019 года белорусские компании выпустили в обращение корпоративные облигации на сумму в 575 млн долларов в эквиваленте. Самыми популярными по-прежнему являются облигации, номинированные в долларах США. Их произведено 16 выпусков на общую сумму 266,5 млн долларов. Однако политика дедолларизации и укрепление белорусского рубля все же дают свои ощутимые результаты. По итогам первого квартала белорусский рубль лишь немного уступает в популярности доллару. На 14 выпусков в национальной валюте пришлось 471,3 млн белорусских рублей (224,4 млн долларов). Таким образом, именно доллар и белорусский рубль являются сегодня самыми популярными при принятии решения о выпуске корпоративных облигаций. На евро и российский рубль приходится вкупе всего 84 млн долларов в эквиваленте.

Популярность белорусского рубля обеспечивает и довольно высокий доход по ним. При условии, что курс рубля который год подряд демонстрирует удивительную стабильность, доходность в 9-16% годовых - это сегодня самое выгодное предложение на рынке. Для сравнения, самая большая доходность по долларовым облигациям, которые были выпущены в первом квартале 2019 года, составляет 9% годовых, хотя основная масса предложений держится на уровне 5,5-7% годовых.

Среди эмитентов самыми активными по-прежнему являются банки. Тут лидером является АСБ "Беларусбанк" который всего за три месяца выпустил на рынок 180 млн долларов и 30 млн евро корпоративных облигаций.

Среди белорусских компаний самым активным в первом квартале оказался "Евроопт", который за три месяца успел эмитировать аж 7 выпусков на 55 млн долларов и 500 млн российских рублей. Правда, доходность по долларовым облигация "Евроопта" не такая уж высокая и держится в пределах 6,2-6,5% годовых, что равно среднему предложению по рынку.

Среди компаний-эмитентов в первом квартале 2019 года зафиксировано 5 новичков, которые впервые пошли на выпуск корпоративных облигаций. Самый крупный выпуск осуществил ТД "Форсаж Инструмент Бел", эмитировавший 3 млн долларов корпоративных облигаций с доходностью в 7% годовых.

 
 
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В первом квартале 2019 года 22 белорусских субъекта хозяйствования произвели 39 выпусков корпоративных облигаций, из которых 14 номинированы в белорусских рублях.
 
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