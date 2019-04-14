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Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

15.04.2019 00:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парк высоких технологий. Год основания – 2005-й. Не сказать, что тогда IT-сфера в стране совсем не развивалась. Но явно не теми темпами, чтобы брать ее в расчет с точки зрения перспективной для экономики отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По решению Президента, у ПВТ – беспрецедентные льготы, всё, что нужно для резкого старта. Преференции не только экономические, но и инфраструктурные. В Уручье построили настоящий IT-город. Глава государства лично посещал площадку на улице Купревича, когда там только приступали к строительству всего того, что есть сейчас.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Уже в июне 2006-го – первые четыре резидента и первые результаты. Производство программного обеспечения и его экспорт выросли в несколько раз. Но даже не это главное: IT-компании вышли из тени. Более того, появился стимул развиваться.

Первые 10 лет – и экспорт резидентов ПВТ вплотную приблизился к миллиарду долларов. Но пробить «стеклянный потолок» (если в данном случае можно применить этот термин) не удавалось. Нужен был новый импульс. Президент взял курс на построение IT-страны: в конце 2017 года был подписан революционный декрет № 8 «О развитии цифровой экономики».

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Сказать, что он себя оправдал – ничего не сказать. В Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2018 году глава государства отметил: у нас вырисовываются контуры IT-страны. И накануне Послания-2019 (по традиции, Президент обращается к народу и парламенту в конце апреля) Александр Лукашенко едет в ПВТ. Едет не просто, чтобы посмотреть на созданное, – услышать, что еще нужно для развития отрасли. И сразу первое после посещения решение: в стране будет создан детский технопарк.

Впрочем, встреча Президента с IT-сообществом заслуживает самого детального разбора. Подробнее у корреспондента Евгения Горина.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Экран смартфона выглядит таким образом. Он весь заляпан.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Примерно вот так будет вести себя любая влага, капелька жира с пальцев или откуда-то еще, которая будет попадать на поверхность.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Я попытаюсь поставить. Оп! Есть отпечаток пальца, да?
– Буквально раз, и его нет.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Толщина этого отталкивающего грязь и воду покрытия всего несколько молекул. И популярный в интернете ироничный вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?» – в белорусском варианте превращается в реальный контракт с производителем знаменитых электромобилей.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Виталий Хомич, заместитель директора «Изовак»:
Сегодня мы осуществляем проект с нашими азиатскими партерами. Мы ставим оборудование на заводы, которые делают дисплеи, в том числе с этим покрытием, которые потом устанавливаются в автомобили Tesla. Для чего? Для того, чтобы на дисплеях в Tesla не оставались отпечатки пальцев, они не загрязнялись.

Нано-пленки – технологический конек белорусской компании «Изовак». Свежее ноу-хау – инновационные солнечные батареи. Они могут буквально перевернуть рынок альтернативной энергетики.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Виталий Хомич:
На него падает солнце, и из 100 % «упавшей» энергии только 15 % преобразуется в конечное электричество. Здесь – 25 %, то есть это значительный рост эффективности солнечных панелей.

Рост коэффициента полезного действия заметен и в целом по Парку высоких технологий. За последний год в «белорусскую Кремниевую долину» новых резидентов пришло вдвое больше, чем за 12 лет. А выручка стала расти не по 100 миллионов долларов в год, а почти по полмиллиарда.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Мы так по-хорошему цифрой этой гордимся – 1 миллиард 420 миллионов. Рост экспорта – 138 %. Даже по налогам, хотя здесь льготы и так далее, постепенно есть рост. 168 %, мы посчитали, прямые налоги. Основной – это подоходный, где-то 100 миллионов долларов.

И косвенные: недавно было проведено интересное исследование по тому, что айтишники тратят. Это очень важно: большие зарплаты – много тратят. Косвенные – НДС, акцизы и так далее – всего 200 миллионов долларов в год налогов. Наверное, это тоже хорошая цифра.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

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Рост заметен у всех резидентов Парка. При этом до недавнего времени, будучи чисто столичным феноменом, ПВТ пошел в регионы. Теперь эта история во всей Беларуси: IT-компании открываются даже в деревнях – есть две такие. Но крупным городам, конечно, проще.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Разработка наших белорусских ребят из Бреста. Фактически, настоящая голограмма.
– Здесь нет ни экрана, ничего – обычный воздух и эти устройства?

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Обычный воздух и эти устройства. Компьютер посылает сигнал, и светодиоды загораются в определенную долю секунды. Из-за этого глаз видит цельную картинку.

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Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Вот этот робот стоит порядка 20 тысяч, и он окупается за полтора года. Поэтому у нас уже есть и кафе, где робот наливает кофе и готовит кофе. У нас есть Горецкая сельхозакадемия – они изучают, как собирать урожай в теплицах. У нас есть белорусские хирурги, которые уже сделали операцию на глазу с этим роботом.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Прогресс, конечно, дошел то того, что вкалывают роботы. Но и без человека все-таки никуда.

– Короче, вы можете сделать любого робота.
– Можем и делаем.
– Это хорошо!

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Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

IT – это не только смартфоны и интернет, это и точное земледелие. Снимок поля из космоса расскажет и покажет все.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

– Это очень полезно и нужно. Думаю, что ваш продукт купят все, у кого будут деньги.
– Он абсолютно бесплатный.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Летите на самолете, будь то Boeing или Airbus, – вы можете быть уверены, что с вероятностью более 50 % вся проводка в этих самолетах отмаркирована лазерами, произведенными в Беларуси.

Еще одна черта «белорусской Кремниевой долины» после появления президентского декрета № 8 – приток в Парк иностранных компаний от Южной Кореи до США. Глава ПВТ цитирует Twitter американского инвестора.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Всеволод Янчевский:
Если захотеть как-то подытожить или охарактеризовать декрет, который принят, вообще атмосферу, которая создана государством – я для себя как-то пытался, у меня не получилось. У него получилось очень интересно: «Минск – рай для программистов». Наверное, лучше не скажешь. Поэтому все, кто в этой отрасли работает – вам огромное спасибо. Вам спасибо за Парк и спасибо за декрет.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот Парк. Вот тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором мы сегодня говорили. Мы страна, не избалованная углеводородами. (Подробнее здесь.)

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Александр Лукашенко предложил поговорить о том, что для развития IT нужно сделать сейчас. Успешный венчурный инвестор Виктор Прокопеня донес до Президента консолидированную позицию – рост может замедлиться из-за нехватки кадров. Предложил настоящую реформу образования – от видео-лекций на планшетах до изучения английского с первого класса.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
И никто не думает про качество. Понимаете, никто. Вся система устроена только для того, чтобы фокусироваться на количестве. А сегодня нужно качество. Сегодняшние технологии позволяют сделать так, чтобы из школы выходили люди, которые могли работать в современной экономике. И не так, как сейчас происходит – из класса в 10 человек один. Мы можем сделать так, чтобы 100 % детей, которые заканчивают школу и университет, могли работать в новой экономике.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Александр Лукашенко:
Я всё записал, тем более стенограмма у нас. Мы это посмотрим. Тем более ты ведь ничего не сказал нереального. Я просто говорю, с какими трудностями мы сегодня столкнемся, если мы начнем это реализовывать. (Подробнее здесь.) Без семьи не получится сидеть и лекцию в компьютере смотреть. В танки будет играть, но не лекции читать. Поэтому что-то тут надо, и вот этот процесс «родители и учитель», он и в наше время, оказывается, актуален.

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Прекрасный цифровой мир обладает, разумеется, и темной стороной. Перефразируя Льюиса Кэрролла: понять, насколько глубока кроличья нора, если в ней оказалась Алиса, хорошо бы еще на входе.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Евгений Горин, корреспондент:
IT в чем-то можно сравнить со Страной чудес. Здесь, чтобы стоять на месте, нужно бежать со всех ног. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Задача государства, отвечающего за миллионы людей, – свести все риски к минимуму. Волосы могут быть любого цвета, но красить их должен человек по своему желанию и усмотрению, а не случайности.

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Мечты, как известно, сбываются и не сбываются. Но в Беларуси курс на IT-страну и поддержка «отечественной Кремниевой долины» продолжится.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Александр Лукашенко:
Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно хістацца, як у Беларусі кажуць, не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем. Но я вас поддерживал и поддерживать буду, потому что, по большому счету, вы мои дети. (Подробнее здесь).

Поэтому не переживайте, что мы начнем губить курицу, которая несет золотые яйца. Только единственное: в основе всего должна быть честность и порядочность. Это же ваше государство, не только мое. И вы хотите, чтобы оно было мощным, сильным и могло вас всегда защитить. Мы это будем делать. Это моя функция, в обиду я никогда вас не отдам. Никому. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ

Уже сегодня средняя зарплата у белорусских программистов – более 4000 рублей. При этом IT-сектор нуждается в притоке специалистов. Здесь широкое поле для создания новых рабочих мест в стране, где главное богатство – не углеводороды, а мозги и руки.

Еще одно поручение Президента – до конца второго квартала найти решение и по предложению бизнесменов создать своего рода Министерство цифровой экономики.

Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий. Год основания – 2005-й. Не сказать, что тогда IT-сфера в стране совсем не развивалась. Но явно не теми темпами, чтобы брать ее...
 
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