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Над какими проектами работают и сколько зарабатывают в белорусском IT? Большой репортаж из ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парк высоких технологий. Год основания – 2005-й. Не сказать, что тогда IT-сфера в стране совсем не развивалась. Но явно не теми темпами, чтобы брать ее в расчет с точки зрения перспективной для экономики отрасли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По решению Президента, у ПВТ – беспрецедентные льготы, всё, что нужно для резкого старта. Преференции не только экономические, но и инфраструктурные. В Уручье построили настоящий IT-город. Глава государства лично посещал площадку на улице Купревича, когда там только приступали к строительству всего того, что есть сейчас.
Уже в июне 2006-го – первые четыре резидента и первые результаты. Производство программного обеспечения и его экспорт выросли в несколько раз. Но даже не это главное: IT-компании вышли из тени. Более того, появился стимул развиваться.
Первые 10 лет – и экспорт резидентов ПВТ вплотную приблизился к миллиарду долларов. Но пробить «стеклянный потолок» (если в данном случае можно применить этот термин) не удавалось. Нужен был новый импульс. Президент взял курс на построение IT-страны: в конце 2017 года был подписан революционный декрет № 8 «О развитии цифровой экономики».
Сказать, что он себя оправдал – ничего не сказать. В Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2018 году глава государства отметил: у нас вырисовываются контуры IT-страны. И накануне Послания-2019 (по традиции, Президент обращается к народу и парламенту в конце апреля) Александр Лукашенко едет в ПВТ. Едет не просто, чтобы посмотреть на созданное, – услышать, что еще нужно для развития отрасли. И сразу первое после посещения решение: в стране будет создан детский технопарк.
Впрочем, встреча Президента с IT-сообществом заслуживает самого детального разбора. Подробнее у корреспондента Евгения Горина.
– Экран смартфона выглядит таким образом. Он весь заляпан.
– Примерно вот так будет вести себя любая влага, капелька жира с пальцев или откуда-то еще, которая будет попадать на поверхность.
– Я попытаюсь поставить. Оп! Есть отпечаток пальца, да?
Толщина этого отталкивающего грязь и воду покрытия всего несколько молекул. И популярный в интернете ироничный вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?» – в белорусском варианте превращается в реальный контракт с производителем знаменитых электромобилей.
Виталий Хомич, заместитель директора «Изовак»:
Нано-пленки – технологический конек белорусской компании «Изовак». Свежее ноу-хау – инновационные солнечные батареи. Они могут буквально перевернуть рынок альтернативной энергетики.
Виталий Хомич:
Рост коэффициента полезного действия заметен и в целом по Парку высоких технологий. За последний год в «белорусскую Кремниевую долину» новых резидентов пришло вдвое больше, чем за 12 лет. А выручка стала расти не по 100 миллионов долларов в год, а почти по полмиллиарда.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
И косвенные: недавно было проведено интересное исследование по тому, что айтишники тратят. Это очень важно: большие зарплаты – много тратят. Косвенные – НДС, акцизы и так далее – всего 200 миллионов долларов в год налогов. Наверное, это тоже хорошая цифра.
Рост заметен у всех резидентов Парка. При этом до недавнего времени, будучи чисто столичным феноменом, ПВТ пошел в регионы. Теперь эта история во всей Беларуси: IT-компании открываются даже в деревнях – есть две такие. Но крупным городам, конечно, проще.
– Разработка наших белорусских ребят из Бреста. Фактически, настоящая голограмма.
– Обычный воздух и эти устройства. Компьютер посылает сигнал, и светодиоды загораются в определенную долю секунды. Из-за этого глаз видит цельную картинку.
Вот этот робот стоит порядка 20 тысяч, и он окупается за полтора года. Поэтому у нас уже есть и кафе, где робот наливает кофе и готовит кофе. У нас есть Горецкая сельхозакадемия – они изучают, как собирать урожай в теплицах. У нас есть белорусские хирурги, которые уже сделали операцию на глазу с этим роботом.
Прогресс, конечно, дошел то того, что вкалывают роботы. Но и без человека все-таки никуда.
– Короче, вы можете сделать любого робота.
IT – это не только смартфоны и интернет, это и точное земледелие. Снимок поля из космоса расскажет и покажет все.
– Это очень полезно и нужно. Думаю, что ваш продукт купят все, у кого будут деньги.
Летите на самолете, будь то Boeing или Airbus, – вы можете быть уверены, что с вероятностью более 50 % вся проводка в этих самолетах отмаркирована лазерами, произведенными в Беларуси.
Еще одна черта «белорусской Кремниевой долины» после появления президентского декрета № 8 – приток в Парк иностранных компаний – от Южной Кореи до США. Глава ПВТ цитирует Twitter американского инвестора.
Всеволод Янчевский:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко предложил поговорить о том, что для развития IT нужно сделать сейчас. Успешный венчурный инвестор Виктор Прокопеня донес до Президента консолидированную позицию – рост может замедлиться из-за нехватки кадров. Предложил настоящую реформу образования – от видео-лекций на планшетах до изучения английского с первого класса.
Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
Александр Лукашенко:
Прекрасный цифровой мир обладает, разумеется, и темной стороной. Перефразируя Льюиса Кэрролла: понять, насколько глубока кроличья нора, если в ней оказалась Алиса, хорошо бы еще на входе.
Евгений Горин, корреспондент:
Задача государства, отвечающего за миллионы людей, – свести все риски к минимуму. Волосы могут быть любого цвета, но красить их должен человек по своему желанию и усмотрению, а не случайности.
Мечты, как известно, сбываются и не сбываются. Но в Беларуси курс на IT-страну и поддержка «отечественной Кремниевой долины» продолжится.
Александр Лукашенко:
Поэтому не переживайте, что мы начнем губить курицу, которая несет золотые яйца. Только единственное: в основе всего должна быть честность и порядочность. Это же ваше государство, не только мое. И вы хотите, чтобы оно было мощным, сильным и могло вас всегда защитить. Мы это будем делать. Это моя функция, в обиду я никогда вас не отдам. Никому. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно.
Уже сегодня средняя зарплата у белорусских программистов – более 4000 рублей. При этом IT-сектор нуждается в притоке специалистов. Здесь широкое поле для создания новых рабочих мест в стране, где главное богатство – не углеводороды, а мозги и руки.
Еще одно поручение Президента – до конца второго квартала найти решение и по предложению бизнесменов создать своего рода Министерство цифровой экономики.
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Новости Беларуси. Парк высоких технологий. Год основания – 2005-й. Не сказать, что тогда IT-сфера в стране совсем не развивалась. Но явно не теми темпами, чтобы брать ее...
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