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Прогноз по валютам: если есть деньги, самое время сходить в обменник

15.04.2019 06:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: если есть деньги, самое время сходить в обменник
фото: Myfin.by
Прогноз по валютам: если есть деньги, самое время сходить в обменник– Основной тенденцией прошлой недели на внешних рынках было серьезное укрепление российского рубля. Оно произошло в том числе и благодаря росту нефтяных котировок. Нефть марки Brent подорожала до $71,5 за баррель – это максимальная цена с начала прошлого года.

В результате доллар к российскому рублю за неделю снизился с 65,4 до 64,6, или на 1,3%, евро к российскому рублю снизился с 73,4 до 72,8, т.е. на 0,8%. При этом евро за неделю укрепился к доллару – с 1,1230 до 1,1280, или на 0,5%.

Все рекорды побил белорусский рубль, потому что он укрепился ко всем иностранным валютам, включая выросший российский рубль.

 
 
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