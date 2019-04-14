|
Прогноз по валютам: если есть деньги, самое время сходить в обменник
Источник материала: Myfin
– Основной тенденцией прошлой недели на внешних рынках было серьезное укрепление
В результате
Все рекорды побил белорусский рубль, потому что он укрепился ко всем иностранным валютам, включая выросший российский рубль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагалось, что курс доллара в Беларуси вырастет к пятнице 12 апреля до 2,15 рублей, но в итоге он упал до 2,11.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)