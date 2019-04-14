Прогноз по валютам: если есть деньги, самое время сходить в обменник

Нефть

баррель

– Основной тенденцией прошлой недели на внешних рынках было серьезное укрепление. Оно произошло в том числе и благодаря росту нефтяных котировок.В результатеза неделю снизился с 65,4 до 64,6, или на 1,3%, евро к российскому рублю снизился с 73,4 до 72,8, т.е. на 0,8%. При этом– с 1,1230 до 1,1280, или на 0,5%.