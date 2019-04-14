Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году

Источник материала: Новости Хотимска

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году, заявила в эфире телеканала СТВ заместитель министра экономики Елена Перминова, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время проект стратегии разработан и направлен на рассмотрение всем заинтересованным органам госуправления для прохождения необходимой процедуры. «Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года — некий путеводитель, дорожная карта о том, где мы сейчас находимся, куда движемся, наши плюсы и минусы. Мы даже отдельным приложением сделали SWOT анализ. Мы надеемся, что стратегия будет принята уже в этом году», — сказала Елена Перминова.

За 2018 год в экономику Беларуси поступило почти $11 млрд, из них 80% — прямые иностранные инвестиции. «Но то, что для нас приоритетно, — это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, без так называемых товарных кредитов. Их объем за 2018 год — $1,6 млрд, при этом прирост составил более 30%. Мы не должны допустить снижения этого достигнутого уровня», — отметила замминистра.

Елена Перминова добавила, что к 2025 году объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе должен составить не меньше $3 млрд.