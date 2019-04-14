ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году

15.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году, заявила в эфире телеканала СТВ заместитель министра экономики Елена Перминова, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время проект стратегии разработан и направлен на рассмотрение всем заинтересованным органам госуправления для прохождения необходимой процедуры. «Стратегия привлечения ПИИ в Беларусь до 2035 года — некий путеводитель, дорожная карта о том, где мы сейчас находимся, куда движемся, наши плюсы и минусы. Мы даже отдельным приложением сделали SWOT анализ. Мы надеемся, что стратегия будет принята уже в этом году», — сказала Елена Перминова.

За 2018 год в экономику Беларуси поступило почти $11 млрд, из них 80% — прямые иностранные инвестиции. «Но то, что для нас приоритетно, — это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, без так называемых товарных кредитов. Их объем за 2018 год — $1,6 млрд, при этом прирост составил более 30%. Мы не должны допустить снижения этого достигнутого уровня», — отметила замминистра.

Елена Перминова добавила, что к 2025 году объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе должен составить не меньше $3 млрд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году, заявила в эфире телеканала СТВ заместитель министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юные волейболисты волковысской СДЮШОР № 2 успешно выступили на крупном международном турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика