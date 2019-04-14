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Запас хода до 450 км: Volkswagen готовит к выходу конкурента Tesla Model X

15.04.2019 09:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне открытия Шанхайского автосалона Volkswagen рассекретил свой новый шоу-кар, подготовленный к смотринам в китайском мегаполисе. Это концепт ID. Roomzz, серийная версия которого должна появиться в 2021 году.


Напомним, что в ближайшее время немецкий автогигант выведет на рынок целый выводок электрических моделей под суббрендом I.D. на оригинальной модульной платформе — называется она MEB. ID. Roomzz — это уже шестой по счету концепт I.D.-семейства, проливающий свет на облик флагманского кроссовера от «электрического» подразделения Volkswagen. Базируется он, как говорят разработчики, на новом варианте архитектуры MEB с 2965 мм колесной базы — на 192 мм больше, чем у младшего I.D. Crozz, более вместительной версией которого, по сути, и является ID. Roomzz.


В длину шанхайский концепт достигает 4915 мм, ширина — 1890 мм, а внутри, если верить Volkswagen, места больше, чем у Touareg. Традиционные зеркала заменяют «ушки» боковых видеокамер, а доступ в салон облегчает широкий дверной проем без центральной стойки и сдвигающиеся в разные стороны двери. И хотя у концепта четыре отдельных кресла, у серийной машины, как обещают в Volkswagen, будет три ряда сидений.


Электромобиль оснащен автопилотом с четвертым уровнем автономности, который на серийных машинах появится не сразу — на крыше установлены два лазерных сканера, в связке с которыми работают радары, ультразвуковые датчики и видеокамеры. Из других «фишек» — цифровой кокпит с 13,8-дюймовым экраном и проекционным дисплеем, выводящим картинку «дополненной реальности» на лобовое стекло.


Техническая начинка идентична I.D. Crozz — это два электромотора, на передней оси и на задней. Их суммарная мощность составляет 306 лошадиных сил, а одного заряда расположенной под полом батареи емкостью 83 кВтч должно хватить на 450 км пробега, причем это не в щадящем ездовом цикле NEDC, а по более реалистичной методике WLTP.


Подзарядка батареи на 80% от «быстрого» 150-киловаттного терминала займет примерно полчаса. Набрать 100 км/ч кроссовер может за 6,6 секунды, заявленная максимальная скорость — 180 км/ч.


В серийный автомобиль ID. Roomzz должен превратиться в 2021 году — это будет семиместный «паркетник», призванный потеснить на рынке Tesla Model X.

 
 
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Накануне открытия Шанхайского автосалона Volkswagen рассекретил свой новый шоу-кар. Это ID. Roomzz, серийная версия которого должна появиться в 2021 году.
 
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