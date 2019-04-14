«То, что в 20 казалось извращениями, в 40 перешло в категорию «почему бы и нет». Мнение о сексе после 40

Источник материала: Tut.by

Хорошо, когда есть с чем сравнивать. Или нет? Ну если речь — о сексе в 20 и в 40 лет. Об этом рассуждает сегодня Александр Зантович.

— Накажешь меня сегодня ночью?

— Спи, Оксана, ты ни в чем не виновата.

Один мой друг учился в Нархозе на факультете менеджмента. Все же знают, что студенты справляются с экзаменами различными методами. Кто-то зубрит, кто-то списывает, кто-то все знает, но теряется и нервничает. Мой друг говорил так: «Если вопрос задан, менеджер должен что-то ответить».

Так вот. Люди интересуются, как отличается секс, который в двадцать лет, и тот, когда тебе уже все сорок. Видимо, хотят узнать, какова личная жизнь там, в этой глубокой старости.



фото: kinopoisk.ru

И хоть вопрос достаточно интимный, я обязательно отвечу. Вы вообще спрашивайте. Я если чего и не знаю, то обязательно что-нибудь придумаю.

А теперь — к делу. Если выражаться предельно коротко — никаких отличий нет. Чисто технически — все то же самое. Кто надеялся, что со временем механика изменится (что-то не устраивало там, я не знаю), придется вас разочаровать. Все те же пестики и тычинки. Разве что пестик не так крепок и бодр, да и тычинки, по большому счету, не так свежи.

Справочно: в растительном мире все перепутано, и на самом деле тычинка — мужской орган, а пестик — женский, но это к слову. Мы же не на уроке биологии.

В общем, глобально — все то же самое. Но в нюансах отличия, конечно же, есть.

Начнем с того, что в двадцать лет совершенно точно хотелось больше (здесь и далее комментарий дается с мужской колокольни, слышал, что у женщин все по-другому, но проверить не имею возможности). Хотелось не то чтобы прямо всегда, как в шестнадцать, но тоже достаточно часто и сильно.

Вполне в порядке вещей было питаться чаем с коржиками, прибухивать, заниматься спортом три раза в неделю и при этом ухитряться столько же раз за ночь. Может, не того качества, конечно, был секс, но в плане количества — хорошее было время! К тому же кого в двадцать лет волнует качество? Главное — очередную звездочку на фюзеляже нарисовать!



Фото: kinopoisk.ru

Но это такой нужный этап в жизни мужчины. Он позволяет из вихря эротических приключений вынести главный вывод. Вывод этот звучит следующим образом: «у всех вот так» — и дополняется характерной жестикуляцией. И хотя формулировка может показаться для кого-то оскорбительной, суть в том, что не в количестве дело. Больше — не значит лучше.

По этой причине фокус внимания со временем сдвигается с физиологии на психологию. И слава богу! Потому что по мере того, как на одометре накапливается пробег, физиология лучше не становится. Зато сколько обнаруживается скрытых радостей, с выносливостью и силой никак не связанных!

Например, значительно возрастает важность прелюдии. Ведь опытные любовники знают, что вполне вероятно на прелюдии все и закончится. Кто-то может заснуть, пукнуть, вы вспомните про какой-нибудь недосмотренный сериальчик… Поэтому не нужно этот этап любовных утех проскакивать. К тому же специалисты утверждают, что продлить непосредственно акт второй этой пьесы физиологически невозможно (йоги и актеры порно не в счет), зато с первым актом можно забавляться сколько душе угодно!

В этой связи отбрасывать какие-то забавные возможности из-за, скажем, предрассудков — глупо. Мы живем в мире, достаточно сильно повернутом на сексе (да хотя бы вот эту статью взять), поэтому индустрия не только поддерживает и обеспечивает, но и удивляет постоянно. Я родом из пуританской страны, где секса вообще до поры до времени не было. И только из любопытства приоткрываю для себя завесу в мир разврата. Но там, в этом мире, много занимательного. Там и электростимуляторы, и лубриканты (что по-белорусски звучит просто-таки волшебно — шмаравiдла), и резиновые, и механические друзья и подружки. И всем этим можно управлять со смартфона, развлекая друг друга даже когда один из участников вечеринки в командировке.

Ролевые всякие игры. Строгая учительница, строгая начальница, строгая полицейская, милая соседка, яростная жена… Кажется, я рассказываю про себя чуть больше, чем хотел…

Я к тому, что вот все эти милые сердцу извращения, которые в двадцать кажутся излишеством, с возрастом переходят в категорию — а почему бы и нет.



фото: kinopoisk.ru

И это правильно. Потому что на другом эротическом полюсе — рутина. Знаете, когда секс происходит, не выключая «Пусть говорят» и не снимая носков. Когда согласие произносится не с томным придыханием, не дрожащими губами, а формулируется фразой вроде «мне вообще вставать рано, но, блин, ладно».

Избежать этой рутины помогают дети.

Да, они отнимают уйму времени, причем той части суток, когда оба партнера не спят. Но зато они устраняют доступность интимной жизни. Да, вроде женщина та же самая. Может быть, не так интересно, как тогда, когда она была новая. Но попробуй до нее доберись! Она постоянно занята, причем твоими же отпрысками. Иногда — буквально.

Знаю одного мальчика лет десяти, так он вообще за родителями следит. Чтобы ни в коем случае ему сестричку или братика не заделали. Так и говорит: «Учтите! Я за вами наблюдаю!».

И вот вам интрига! И вот вам опасность! Вот вам инстинкт охотника снова заработал!

А это очень важно. Чтобы твоя женщина тебя манила, интересовала. Где-то к этим сорока годам у большинства мужчин начинается кризис среднего возраста. Когда все, что ты делал до этого, кажется бессмысленным, организм недвусмысленно начинает посылать сигналы вроде «хозяин, притормози, отдышись, мы уже не мальчики с тобой». И нет-нет да закрадется мыслишка, что твоя женщина, похоже, самая последняя твоя партнерша. А ты, если вспомнить, как бы и не нагулялся… А вокруг столько резвится нимф…

Порой бросаются в этом возрасте седобородые самцы в половой блуд. И совершенно, скажу я вам, напрасно.

В роскошном кино «Рассказы» была новелла про такого мужичка в среднем возрасте, что встречался с молодой и активной девушкой. Так он половину новеллы проспал. Все силы, бедолага, отдавал своей страсти. А нужно аккуратнее, следить за собой, жиденькое кушать, витаминки, санаторий…



Фото: kinopoisk.ru

Той прыти, что была в юности, уже нет. И не будет. Хоть и приговаривал старина Хью Хэфнер «God bless viagra».

Не будет, но это нормально.

Зрелый любовник — прежде всего зрелый человек. В нем достаточно опыта, достаточно мудрости, чтобы превратить процесс физиологический в прекрасную игру, полную заботы и нежности. Он знает и любит все твои трещинки. И складочки, кстати, тоже. Он знает, что ты любишь, когда и как. Он чуток и терпелив, что не отменяет, между прочим, и мощного натиска, если это уместно (сорок же пока что, не шестьдесят).

Да, пожалуй, только сейчас доходит разница между «заниматься сексом» и «заниматься любовью».

В общем, мы такие — как хорошее вино…