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Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

15.04.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные Керхер Центр будет праздновать свой день рождения. Как и подобает в таких случаях, именинник подготовил подарки для жителей города. Мы первыми узнали о них и расскажем вам, какая выгода ждет покупателей Karcher 19, 20 и 21 апреля.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Начнем с приятных мелочей: первые 15 покупателей техники (любого из аппаратов) будут сталкиваться с Karcher не только во время наведения порядков во дворе или доме, но и во время банных процедур. Ведь они получат в подарок брендированное полотенце от производителя!

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Но это только начало! Ведь в течение трех указанных дней на три аппарата Karcher будет распространяться скидка 15%! Встречайте:

- Пылесос VC 5 Premium

- Поломойная машина FC 5 Premium

- Пылесос WD 4

Давайте вместе посмотрим, что это за агрегаты, и оценим их возможности.

 

Пылесос VC 5 Premium

Удобный пылесос компактного размера серии VC 5 Premium будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Он не требует дополнительного пространства для хранения, но тем не менее очень мощный. Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая обеспечивает максимальную мощность чистки при малой потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Пылесос VC 5 Premium также поставляется с широким набором аксессуаров, которые можно использовать не только для уборки ковров и твердых покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.

Стоимость: 456 руб. 388 руб.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

 

Поломойная машина FC 5 Premium

Пылесос для влажной уборки FC 5 Premium (белый) – это уникальный аппарат, который наконец позволит Вам объединить два процесса – уборку пылесосом и мытье пола – в один.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

FC 5 моет поверхность вращающимися роликами, которые автоматически смачиваются, и в то же время всасывает грязную воду вместе с мелким мусором. FC 5 использует до 85% меньше воды по сравнению с традиционными способами влажной уборки и дает намного лучшую производительность очистки.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

FC 5 может быть использован на любом твердом полу из дерева, камня или пластика.

Стоимость: 570 руб. 485 руб.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

 

Пылесос WD 4

Пылесос WD 4 – модель усовершенствованного поколения хозяйственных пылесосов Karcher – идеальный вариант для уборки больших площадей. Высокая сила всасывания при потреблении всего 1000 Вт.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Имеет контейнер емкостью 20 л, что позволяет собирать большой объем жидкости или мусора. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет снять и очистить фильтр без малейшего касания к нему руками: кассетник с фильтром расположен снаружи и легко снимается одной рукой (не нужно открывать крышку пылесоса и доставать фильтр изнутри после работы).

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Аппарат оснащен двумя удлинительными трубками, напольной насадкой для влажной и сухой уборки, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканного материала. Предусмотрено место для хранения кабеля, место для хранения аксессуаров и удобную ручку.

Стоимость: 372 руб. 316 руб.

Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

 

И напоследок...

Напоминаем, что специально для читателей «Виртуального Бреста» мы разработали простой тест, который позволит понять, сколько вы сможете сэкономить финансов в своем кошельке, если будете пользоваться минимойкой Karcher. Всего четыре ответа на вопросы - и вы будете знать, нужна ли вам мойка! Ссылка на тест - здесь.

Где купить?


Купить акционные товары, а также получить свои подарки можно в Керхер Центре нашего города или на его официальном сайте.

Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281

Телефон: (8 0162) 491 777, +375 (44) 501 30 30 (Велком)

Сайт: karchershop.by

Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00

Добро пожаловать!
 

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Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого? Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого? Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

*на правах рекламы
ИООО «Керхер»
УНП 191 767 802

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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   В предстоящие выходные Керхер Центр будет праздновать свой день рождения. Как и подобает в таких случаях, именинник подготовил подарки для жителей города. Мы...
 
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