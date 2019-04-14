Karcher-центр празднует день рождения: как брестчанам получить выгоду из этого?

Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные Керхер Центр будет праздновать свой день рождения. Как и подобает в таких случаях, именинник подготовил подарки для жителей города. Мы первыми узнали о них и расскажем вам, какая выгода ждет покупателей Karcher 19, 20 и 21 апреля.





Начнем с приятных мелочей: первые 15 покупателей техники (любого из аппаратов) будут сталкиваться с Karcher не только во время наведения порядков во дворе или доме, но и во время банных процедур. Ведь они получат в подарок брендированное полотенце от производителя!





Но это только начало! Ведь в течение трех указанных дней на три аппарата Karcher будет распространяться скидка 15%! Встречайте:

- Пылесос VC 5 Premium

- Поломойная машина FC 5 Premium

- Пылесос WD 4

Давайте вместе посмотрим, что это за агрегаты, и оценим их возможности.

Пылесос VC 5 Premium

Удобный пылесос компактного размера серии VC 5 Premium будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.





Он не требует дополнительного пространства для хранения, но тем не менее очень мощный. Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая обеспечивает максимальную мощность чистки при малой потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.





Пылесос VC 5 Premium также поставляется с широким набором аксессуаров, которые можно использовать не только для уборки ковров и твердых покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.

Стоимость: 456 руб. 388 руб.

Поломойная машина FC 5 Premium

Пылесос для влажной уборки FC 5 Premium (белый) – это уникальный аппарат, который наконец позволит Вам объединить два процесса – уборку пылесосом и мытье пола – в один.





FC 5 моет поверхность вращающимися роликами, которые автоматически смачиваются, и в то же время всасывает грязную воду вместе с мелким мусором. FC 5 использует до 85% меньше воды по сравнению с традиционными способами влажной уборки и дает намного лучшую производительность очистки.





FC 5 может быть использован на любом твердом полу из дерева, камня или пластика.

Стоимость: 570 руб. 485 руб.

Пылесос WD 4

Пылесос WD 4 – модель усовершенствованного поколения хозяйственных пылесосов Karcher – идеальный вариант для уборки больших площадей. Высокая сила всасывания при потреблении всего 1000 Вт.





Имеет контейнер емкостью 20 л, что позволяет собирать большой объем жидкости или мусора. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет снять и очистить фильтр без малейшего касания к нему руками: кассетник с фильтром расположен снаружи и легко снимается одной рукой (не нужно открывать крышку пылесоса и доставать фильтр изнутри после работы).





Аппарат оснащен двумя удлинительными трубками, напольной насадкой для влажной и сухой уборки, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканного материала. Предусмотрено место для хранения кабеля, место для хранения аксессуаров и удобную ручку.

Стоимость: 372 руб. 316 руб.

И напоследок...

Напоминаем, что специально для читателей «Виртуального Бреста» мы разработали простой тест, который позволит понять, сколько вы сможете сэкономить финансов в своем кошельке, если будете пользоваться минимойкой Karcher. Всего четыре ответа на вопросы - и вы будете знать, нужна ли вам мойка! Ссылка на тест - здесь .

Где купить?



Купить акционные товары, а также получить свои подарки можно в Керхер Центре нашего города или на его официальном сайте.



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by



Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00



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