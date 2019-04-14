Из окна казармы в Уручье выпал солдат, возбуждено уголовное дело

Солдат-срочник был обнаружен сослуживцами лежащим возле здания на газоне утром 13 апреля. Возбуждено уголовное дело.

Минобороны совместно со Следственным комитетом Беларуси выясняют причины несчастного случая.

21-летний Андрей Макоед выпал из окна 4-го этажа казармы 120-й отдельной механизированной бригады в Уручье Минске. Солдата госпитализировали с множественными травмами, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В СК отмечают, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 145 УК – «Доведение до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства», сообщает TUT.BY . По данной статье предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Следствием установлено, что в туалете на 4 этаже в момент падения солдата других лиц не было, он был там один.

В настоящее время изучаются обстоятельства происшедшего, в том числе психологический климат в части. В СК заявили, что, если будут выявлены какие-либо нарушения, действиям виновных дадут соответствующую правовую оценку.