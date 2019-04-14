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Из окна казармы в Уручье выпал солдат, возбуждено уголовное дело

15.04.2019 09:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Солдат-срочник был обнаружен сослуживцами лежащим возле здания на газоне утром 13 апреля. Возбуждено уголовное дело.

Минобороны совместно со Следственным комитетом Беларуси выясняют причины несчастного случая.

21-летний Андрей Макоед выпал из окна 4-го этажа казармы 120-й отдельной механизированной бригады в Уручье Минске. Солдата госпитализировали с множественными травмами, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В СК отмечают, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 145 УК – «Доведение до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства», сообщает TUT.BY. По данной статье предусмотрено наказание исправительными работами на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Следствием установлено, что в туалете на 4 этаже в момент падения солдата других лиц не было, он был там один.

В настоящее время изучаются обстоятельства происшедшего, в том числе психологический климат в части. В СК заявили, что, если будут выявлены какие-либо нарушения, действиям виновных дадут соответствующую правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Солдат-срочник был обнаружен сослуживцами лежащим возле здания на газоне утром 13 апреля. Возбуждено уголовное дело.
 
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