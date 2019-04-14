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БАТЭ уже не первый. «Шахтер» сегодня может возглавить чемпионат вместе с брестским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
12 апреля в Могилеве стартовал третий тур
Это второе поражение борисовчан от брестчан со старта нового сезона. Брест обходит Борисов в турнирной таблице.
В Минске столичное «Динамо» на одноименном стадионе с минимальным счетом
Но уже сегодня туда может взлететь «Шахтер», если «горняки» в Солигорске обыграют «Слуцк».
Эту игру в прямом эфире в 19.00 можно будет посмотреть на
Итог первого дня третьего тура:
Итоги второго дня:
Итоги третьего дня тура:
Завершится тур в понедельник, 15 апреля:
Положение в чемпионате после третьего дня третьего тура:
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Завершит третий тур встреча в Солигорске.
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