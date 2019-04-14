БАТЭ уже не первый. «Шахтер» сегодня может возглавить чемпионат вместе с брестским «Динамо»

Источник материала: Tut.by

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12 апреля в Могилеве стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу . Его хитом стала суперигра на поле «Борисов-Арены», где в воскресенье БАТЭ проиграл брестскому «Динамо» при чуть более 11 000 зрителей.

Это второе поражение борисовчан от брестчан со старта нового сезона. Брест обходит Борисов в турнирной таблице.

В Минске столичное «Динамо» на одноименном стадионе с минимальным счетом обыграло «Городею» и временно расположилось на втором месте.



Фото: ФК «Шахтер»

Но уже сегодня туда может взлететь «Шахтер», если «горняки» в Солигорске обыграют «Слуцк».

Эту игру в прямом эфире в 19.00 можно будет посмотреть на VOKA.TV .

Итог первого дня третьего тура:

«Дняпро» — «Славия» — 1:2

Итоги второго дня:

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск» — 1:1

ФК «Гомель» — РЦОР-БГУ — 3:0

Итоги третьего дня тура:

БАТЭ — «Динамо» (Брест) — 0:1

«Ислочь» — «Неман» — 1:0

ФК «Витебск» — «Торпедо» (Минск) — 1:1

«Динамо» (Минск) — ФК «Городея» — 1:0

Завершится тур в понедельник, 15 апреля:

«Шахтер» — ФК «Слуцк», 19.00.



Положение в чемпионате после третьего дня третьего тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 3 3 0 0 6 2 9 2 Динамо (Минск) 3 2 1 0 2 0 7 3 ФК Гомель 3 2 0 1 11 3 6 4 БАТЭ 3 2 0 1 6 1 6 5 Шахтер 2 2 0 0 4 0 6 6 Ислочь 3 2 0 1 3 1 6 7 Торпедо-БелАЗ 3 1 1 1 4 4 4 8 Торпедо (Минск) 3 1 1 1 2 2 4 9 Славия 3 1 0 2 3 4 3 10 Неман 3 1 0 2 3 6 3 11 ФК Витебск 3 0 3 0 2 2 3 12 ФК Минск 3 0 3 0 1 1 3 13 ФК Городея 3 0 1 2 1 4 1 14 ФК Слуцк 2 0 1 1 0 6 1 15 РЦОР-БГУ 3 0 1 2 0 7 1 16 Дняпро-МЧЗ 3 0 0 3 2 7 0

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