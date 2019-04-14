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В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

15.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Если вы, дорогие читатели, вдруг не следили за новостями на прошедшей неделе на нашем сайте, то мы для вас подготовили дайджест самых популярных новостей.

1-е место: В Сморгони на время реконструкции улицы Советской изменятмаршрут движения транспорта и расписание автобусов.

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

2-е место: Польский инвестор приобрел здания для организациипроизводства мебели в Сморгони.

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

3-е место: В Сморгони таксист сбил женщину на велосипеде.

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

4-е место: Няня в помощь, или Как в Сморгони работает услуга бесплатной помощницы.

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

5-е место: Ограничение свободы и лишение прав – такую ответственность понесет виновник ДТП с участием маршрутного такси.

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

В Сморгони перекрывают центральную улицу, как работает услуга бесплатной няни - самое читаемое за прошедшую неделю

 
Теги: Расписание автобусов, Новости
 
 
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Если вы, дорогие читатели, вдруг не следили за новостями на прошедшей неделе на нашем сайте, то мы для вас подготовили дайджест самых популярных новостей.
 
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