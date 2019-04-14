Гонку кроссовера Hyundai и танка Т-80 сняли на видео

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Hyundai не смог догнать танк Т-80БВМ на заснеженной дороге. Видео необычной гонки опубликовал ТК «Звезда». Танк шел по заснеженной грунтовой дороге в Омской области со скоростью более 70 км/ч.

На финише танк смог быстро остановиться, а вот иномарка вылетела в придорожный сугроб. Вытаскивать автомобиль пришлось при помощи Т-80БВМ.

Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Лобовая броня новинки — многослойная, комбинированная, между слоями которой содержится взрывчатка, что существенно повышает защиту танка от кумулятивных боеприпасов.

Танк Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем ГТД-1250ТФ, способным развивать мощность до 1250 л.с. Главный калибр боевой машины — 125-мм пушка 2А46М1, способная вести огонь управляемыми ракетами 9М119, пробивающими не менее 800 мм гомогенной брони за динамической защитой.