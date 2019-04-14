ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонку кроссовера Hyundai и танка Т-80 сняли на видео

15.04.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Hyundai не смог догнать танк Т-80БВМ на заснеженной дороге. Видео необычной гонки опубликовал ТК «Звезда». Танк шел по заснеженной грунтовой дороге в Омской области со скоростью более 70 км/ч.

На финише танк смог быстро остановиться, а вот иномарка вылетела в придорожный сугроб. Вытаскивать автомобиль пришлось при помощи Т-80БВМ.

Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Лобовая броня новинки — многослойная, комбинированная, между слоями которой содержится взрывчатка, что существенно повышает защиту танка от кумулятивных боеприпасов.

Танк Т-80БВМ оснащается газотурбинным двигателем ГТД-1250ТФ, способным развивать мощность до 1250 л.с. Главный калибр боевой машины — 125-мм пушка 2А46М1, способная вести огонь управляемыми ракетами 9М119, пробивающими не менее 800 мм гомогенной брони за динамической защитой.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На финише танк смог быстро остановиться, а вот иномарка вылетела в придорожный сугроб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объединение на рынке FMCG: «Белвингрупп» вошла в «Мостра-групп»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика