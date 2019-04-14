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Новое среднемоторное купе Chevrolet Corvette будет представлено летом

15.04.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Chevrolet завершает дорожные испытания своего нового купе Corvette и по этому поводу поделилась официальными фотографиями закамуфлированного прототипа, а также назвала дату премьеры будущей машины.


Со сменой поколений легендарный американский спорткар ожидает революция — купе восьмой по счету генерации (Corvette C8) сменит каноническую переднемоторную компоновку на среднемоторную. Дебют нового Corvette неоднократно откладывался — его должны были представить еще в начале года на автосалоне в Детройте, но разработчики столкнулись с целым рядом проблем при создании нового купе. В частности, речь шла о проблемах с электрикой и структурной деформации алюминиевой пространственной рамы спорткара.


В конце концов, в Chevrolet определились-таки с датой премьерного показа нового купе — на днях компания заявила, что знаменательное для поклонников культового спорткара событие состоится 18 июля этого года.


Подробности о технике Corvette C8 пока держатся в секрете. По слухам, базовая версия купе сохранит 6,2-литровая атмосферную «восьмерку» LT1 предшественника, но ее отдача возрастет как минимум до 500 лошадиных сил. Также для спорткара предложат битурбо-V8 мощностью до 860 сил! Специально для нового Corvette фирма Tremec разработала новый 8-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением — версий с «механикой» в гамме суперкара больше не будет: такую коробку выбирали менее четверти покупателей нынешнего Corvette C7. Топ-версия может получит гибридную установку с отдачей 900 «лошадок» и 1000 Нм крутящего момента.


В Америке прием предзаказов на новый Corvette уже начался — для этого необходимо внести предоплату в размере 1000 долларов.

 
 
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Компания Chevrolet завершает дорожные испытания своего нового купе Corvette и по этому поводу поделилась официальными фотографиями закамуфлированного прототипа и...
 
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