Новое среднемоторное купе Chevrolet Corvette будет представлено летом

Источник материала: Tut.by

Компания Chevrolet завершает дорожные испытания своего нового купе Corvette и по этому поводу поделилась официальными фотографиями закамуфлированного прототипа, а также назвала дату премьеры будущей машины.





Со сменой поколений легендарный американский спорткар ожидает революция — купе восьмой по счету генерации (Corvette C8) сменит каноническую переднемоторную компоновку на среднемоторную. Дебют нового Corvette неоднократно откладывался — его должны были представить еще в начале года на автосалоне в Детройте, но разработчики столкнулись с целым рядом проблем при создании нового купе. В частности, речь шла о проблемах с электрикой и структурной деформации алюминиевой пространственной рамы спорткара.





В конце концов, в Chevrolet определились-таки с датой премьерного показа нового купе — на днях компания заявила, что знаменательное для поклонников культового спорткара событие состоится 18 июля этого года.





Подробности о технике Corvette C8 пока держатся в секрете. По слухам, базовая версия купе сохранит 6,2-литровая атмосферную «восьмерку» LT1 предшественника, но ее отдача возрастет как минимум до 500 лошадиных сил. Также для спорткара предложат битурбо-V8 мощностью до 860 сил! Специально для нового Corvette фирма Tremec разработала новый 8-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением — версий с «механикой» в гамме суперкара больше не будет: такую коробку выбирали менее четверти покупателей нынешнего Corvette C7. Топ-версия может получит гибридную установку с отдачей 900 «лошадок» и 1000 Нм крутящего момента.





В Америке прием предзаказов на новый Corvette уже начался — для этого необходимо внести предоплату в размере 1000 долларов.