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Объединение на рынке FMCG: «Белвингрупп» вошла в «Мостра-групп»

15.04.2019 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Объединение на рынке FMCG: «Белвингрупп» вошла в «Мостра-групп»

фото: komkur.info

Процесс интеграции компаний планируется завершить до конца 2019 года.

За последний год обе компании проявляли активность на рынке, отмечает tut.by.

«Мостра-групп» контролируется Сергеем Ткачуком. Он стоял у истоков создания сети магазинов «Рублевский». В 2018 году этот ритейлер отошел группе «Санта» Александра Мошенского, а «Мостра-групп» получила контроль в сети «Доброном».

В это время «Белвингрупп» решила заимствовать 2 млн рублей через выпуск облигаций и выставила на продажу площади в СЭЗ «Минск» за 1 млн долларов.

«Белвингрупп» была основана в 1993 году, поставляет на белорусский рынок Bacardi, Martini, Jack Daniel’s, Finlandia, Grant’s и другие известные алкобренды. «Белвингрупп» также аффилирована с «Производственной компанией «Сябры», выпускающей на своем заводе в Гомельском районе крепкий алкоголь под одноименным брендом. Крупными поставщиками сырья и комплектующих для компании являются гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», «Гарсия» и Belvingrup SIA (Латвия).

По итогам 2017 года, 50% выручки «Белвингрупп» пришлось на оптовые продажи собственного алкоголя, 32% — импортного, 15% — продукции других белорусских производителей.

За 2018 год «Белвингрупп» нарастила выручку на 50% до 119,4 млн рублей. Но чистая прибыль упала с более чем 1,5 млн до 99 тыс. рублей. Хотя, как следовало из проспекта эмиссии облигаций, компания планировала в 2018 году увеличить выручку до 141 млн рублей, а чистая прибыль должна была составить 1,4 млн рублей.

Как следует из проспекта эмиссии, совладельцами «Белвингрупп» являются Сергей Тюшкевич, заместитель гендиректора «Гарсии», и Виктор Поветкин, директор по развитию «Белвингрупп». Доля каждого — 49,08%. Тюшкевич отказался комментировать детали объединения с «Мостра-Групп».

Стоит напомнить, что в минувшем году разразился крупный спор между владельцами сети магазинов «Евроопт» и госхолдингом «Минск Кристалл Групп», который жаловался на «недобросовестную конкуренцию». Дело в том, что ритейлер, по мнению руководителей «Минск Кристалл Групп», выживал с полок государственных производителей алкоголя в угоду собственному «Минскому заводу виноградных вин». На фоне разговоров об особых отношениях «Евроопта» и «Добронома» интеграция «Мостра-Групп» с «Белвингрупп» обретает еще один смысл. Хотя, как говорил директор «Белвингрупп» Андрей Силивончик, доля предприятия в общем объеме выпуска крепкого алкоголя, водки, не превышает 4%.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Процесс интеграции компаний планируется завершить до конца 2019 года.
 
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