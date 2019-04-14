Исторический концерт: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят на сцене Большого театра

Источник материала: Tut.by

Мировые оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов возвращаются в Минск 25 октября, чтобы впервые выступить на оперной сцене в Беларуси. Это событие в культурной жизни столицы уже назвали историческим.



Фото: azertag.az

Своим самым первым и долгожданным визитом в Минск пара порадовала белорусскую публику в феврале 2018. Тогда выступление с аншлагом прошло в рамках открытия V международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Эмоции после концерта не утихали еще долгое время, и вот на радость тысячам поклонников самая востребованная оперная пара мира возвращается.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов гастролируют и выступают как в постановках лучших оперных театров мира, так и с сольными концертами. Большой театр Беларуси — одна из немногих площадок, которая еще не слышала голосов знаменитых сопрано и тенора. Благодаря усилиям продюсера и импресарио Максима Берина, в графике артистов, который уже расписан до 2024 года, появилась дата и для Минска. Максим комментирует:

— Для меня это большая честь, что свой родной город, где публика мне хорошо знакома, я могу порадовать таким необыкновенным концертом. Для таких артистов, как Анна и Юсиф, непросто подобрать дату, равно как и площадку, которая соответствовала бы всем требованиям, в первую очередь, по акустике. К счастью, на этот раз все сложилось, и я уверен, что концерт 25 октября войдет в историю.

Анна Нетребко не нуждается в представлении. Российская оперная певица, народная артистка и лауреат многочисленных премий, она перевернула представление о том, что такое настоящая оперная звезда. Анна стала первым в истории классической музыки исполнителем, вошедшим в Time-100 — список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Обладатель почетного звания Kammersängerin («каммерзенгерин») за работу в Венской государственной опере.

Юсиф Эйвазов — драматический тенор, народный артист Азербайджана. Многие критики отмечают, что их совместные концерты с Анной Нетребко отличаются особенной трогательностью и энергетикой. Обладатель Гран-при ряда международных конкурсов в Италии и за ее пределами, Юсиф Эйвазов востребован лучшими театральными площадками, среди которых Большой театр России, миланский театр «Ла Скала», опера Монте-Карло и многие другие.

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