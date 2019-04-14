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В Оршанском районе сгорело 5 тонн соломы
15.04.2019 10:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщение о пожаре поступило спасателям 14 апреля днем.
Огонь уничтожил пять тонн соломы (15 рулонов), принадлежавших частному унитарному сельскохозяйственному производственно-торговому предприятию, сообщает
Всего же за минувшие сутки в населенных пунктах области произошли 6 пожаров, на которых повреждено 5 строений.
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Возгорание произошло в деревне Большая Митьковщина.
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