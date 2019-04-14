|
За высокое качество работы Белпочта удостоена международной награды
15.04.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» удостоено международной награды Фонда улучшения качества службы Всемирного почтового союза за лучшую реализацию проекта «Участие в Глобальной системе мониторинга ВПС (ГСМ) — период 2017-2018 г.г.». Награда была вручена Всемирным почтовым союзом в ходе проведения Пленарного заседания Совета Почтовой Эксплуатации, в Берне 4 апреля 2019 года.
Данная награда присуждается на основании оценки улучшения показателей доставки приоритетной письменной корреспонденции в рамках проекта Глобальной системы мониторинга, сообщает сайт
Для справки: ГСМ представляет собой систему измерения качества службы, основанную на пересылке контрольных писем с радиочастотными чипами (RFID), созданных на основе разработок радиочастотного оборудования. С 2011 года в Республике Беларусь внедрен проект Глобальной системы мониторинга Всемирного почтового союза. Контроль за прохождением простой письменной корреспонденции в рамках данного проекта осуществляется во всех областных центрах Республики Беларусь. В проекте участвует 72 страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данная награда присуждается на основании оценки улучшения показателей доставки приоритетной письменной корреспонденции в рамках проекта Глобальной системы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)