За высокое качество работы Белпочта удостоена международной награды

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» удостоено международной награды Фонда улучшения качества службы Всемирного почтового союза за лучшую реализацию проекта «Участие в Глобальной системе мониторинга ВПС (ГСМ) — период 2017-2018 г.г.». Награда была вручена Всемирным почтовым союзом в ходе проведения Пленарного заседания Совета Почтовой Эксплуатации, в Берне 4 апреля 2019 года.

Данная награда присуждается на основании оценки улучшения показателей доставки приоритетной письменной корреспонденции в рамках проекта Глобальной системы мониторинга, сообщает сайт РУП «Белпочта».

Для справки: ГСМ представляет собой систему измерения качества службы, основанную на пересылке контрольных писем с радиочастотными чипами (RFID), созданных на основе разработок радиочастотного оборудования. С 2011 года в Республике Беларусь внедрен проект Глобальной системы мониторинга Всемирного почтового союза. Контроль за прохождением простой письменной корреспонденции в рамках данного проекта осуществляется во всех областных центрах Республики Беларусь. В проекте участвует 72 страны.