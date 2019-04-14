ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За высокое качество работы Белпочта удостоена международной награды

15.04.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

За высокое качество работы Белпочта удостоена международной награды
Белпочта

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» удостоено международной награды Фонда улучшения качества службы Всемирного почтового союза за лучшую реализацию проекта «Участие в Глобальной системе мониторинга ВПС (ГСМ) — период 2017-2018 г.г.». Награда была вручена Всемирным почтовым союзом в ходе проведения Пленарного заседания Совета Почтовой Эксплуатации, в Берне 4 апреля 2019 года.

Данная награда присуждается на основании оценки улучшения показателей доставки приоритетной письменной корреспонденции в рамках проекта Глобальной системы мониторинга,  сообщает сайт РУП «Белпочта».

Для справки: ГСМ представляет собой систему измерения качества службы, основанную на пересылке контрольных писем с радиочастотными чипами (RFID), созданных на основе разработок радиочастотного оборудования. С 2011 года в Республике Беларусь внедрен проект Глобальной системы мониторинга Всемирного почтового союза. Контроль за прохождением простой письменной корреспонденции в рамках данного проекта осуществляется во всех областных центрах Республики Беларусь. В проекте участвует 72 страны.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данная награда присуждается на основании оценки улучшения показателей доставки приоритетной письменной корреспонденции в рамках проекта Глобальной системы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исторический концерт: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят на сцене Большого театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика