Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси

Источник материала: Вороновская газета

Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседание Исполкома, в частности, вынесены вопросы готовности страны и белорусских спортсменов к масштабному спортивному событию. «К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека», — сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что для подготовки Европейских игр создан оргкомитет во главе с премьер-министром, выделяются необходимые финансовые средства. «Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня — все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем хотелось бы на эту тему сегодня предметно поговорить», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ждет конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря и оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. «Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения Игр. Как выполняются эти требования?» — поинтересовался белорусский лидер.-0-

Лукашенко ориентирует НОК на более активную работу «К сожалению, в последнее время НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко о медальной задаче на II Европейских играх: не меньше, чем в Баку «К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку», — сказал Президент.

Все объекты для проведения II Европейских игр будут готовы к 15 мая — Румас Об этом заявил на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета премьер-министр Сергей Румас, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. https://www.belta.by/