«Трудовой мигрант»: «Ехал в Китай преподавать английский, а теперь учу детей музыке»

Источник материала: Tut.by

«Мне 25 лет, на данный момент я работаю преподавателем музыки в тренинг центре дошкольного образования, город Аньцин, провинция Аньхой, Китай», — вот так необычно начинается рассказ Александра Хилько, очередного участника конкурса «Трудовой мигрант». Напоминаем, что рассказы о заграничной работе еще можно успеть прислать. Прием историй заканчивается 17 апреля включительно.



Фото из личного архива автора история (instagram.com/alexander_khilko)

Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, почему и куда вы выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Прежде чем писать историю, внимательно почитайте условия конкурса .

«Любил музыку, но пошел в строительство ради денег»

— Родился я в славном городе Докшицы, что в Витебской области, там же окончил среднюю и музыкальную школы. Затем поступил в Белорусский национальный технический университет на специальность «Промышленное и гражданское строительство», что послужило поводом для моего переезда в Минск. На протяжении моей студенческой жизни я не переставал заниматься музыкой, и являлся участником нескольких музыкальных проектов.

Начиная с четвертого курса университета, и еще около года после его окончания, согласно своей специальности, я работал мастером строительно-монтажных работ в нескольких строительных компаниях.

Я никогда не испытывал огромного восторга от работы в строительстве, но многое можно принять при достойной и справедливой оценке труда. На момент моего поступления в университет в 2011 году, моя специальность считалась весьма престижной, и перспектива инженерно-технического работника была достаточно высока. Но, к моему великому разочарованию, к моменту окончания университета, ввиду ухудшения экономической ситуации в стране, строительная отрасль пришла в упадок.

В связи со всеми этими обстоятельствами, университет уже не мог предоставить выпускникам распределение, работу пришлось искать самостоятельно. В последней строительной организации, в которой я так же занимал должность мастера строительно-монтажных работ, моя зарплата составляла 220 долларов. И никаких перспектив, кроме просиживания штанов и деградации собственной личности, я там для себя не наблюдал.

Тогда впервые меня и посетили мысли об эмиграции. Я принимаю решение уйти из строительства.

Для первой попытки эмигрировать я выбрал США. Я знал, что у одного из моих товарищей есть хороший знакомый, который уже достаточно долгое время живет в США, и на данный момент является владельцем небольшой строительной компании в штате Миннесота. Долго не раздумывая, я связался с этим человеком, после непродолжительного собеседования по телефону, он готов был принять меня к себе на работу. Оставалось дело за малым, получить визу и улететь навстречу американской мечте. Получить официальную рабочую визу в США весьма непросто, поэтому оставался единственный вариант — получить туристическую визу, и уехать работать нелегально. Данный фактор меня не останавливал, я подготовил все необходимые документы, записался на собеседование в консульство США в Вильнюсе.





Приехав в Вильнюс, я получил отказ в получении туристической визы, так как консул счел меня потенциальным нелегальным мигрантом, что собственно таковым и являлось, поэтому я был на него не в обиде. Это послужило лишь доказательством того, что консул хорошо выполняет свою работу. Но легче мне от этого, к сожалению, не становилось. Нужно было двигать дальше, а куда именно, у меня не было ни малейшего представления.

Как раз в ту пору мой хороший друг еще со школьных и университетских времен Павел, возвращается из заработков в России, так же как и я обремененный мыслью о том, куда же мы все-таки тратим свое время. Недолго посидев в раздумьях, мы принимаем решение попробовать себя в бизнесе. За непродолжительный срок мы успели испытать свои силы в различных сферах торговли: начиная от секонд-хенда и строительных материалов, заканчивая экзотическими животными. Последней отраслью нашей деятельности стала торговля профессиональной спортивной экипировкой одного известного американского бренда.

В общем и целом заниматься бизнесом в Беларуси можно, но нужно быть готовым к некоторым нюансам. Основными негативными факторами, с которыми сталкивался практически любой белорусский предприниматель, являются следующие: во-первых, к сожалению, низкая платежеспособность нашего населения ввиду нестабильного экономического положения страны, вследствие чего и низких заработных плат; во-вторых, отношение наших государственных органов управления к предпринимателям. Не думаю, что стоит комментировать последний пункт, каждый, кто пробовал себя в бизнесе в Беларуси, или имел к этому хоть какое-то отношение, поймет, о чем я сейчас говорю.

Тем не менее, не смотря на преграды, мы продолжали свою работу, сотрудничали с зарубежными компаниями, импортировали товар в Беларусь, и реализовывали здесь же. Ничего необычного — обыкновенный интернет-магазин. Зарабатывать на этом какие-то деньги и существовать, безусловно, можно было, что мы и делали. Но общаясь с нашими поставщиками и товарищами из-за рубежа, анализируя все происходящее, мы видели, насколько проще там выстроены взаимоотношения предприниматель — государство, насколько меньше подобная деятельность там требует трудозатрат, и насколько непросто будет реализовать весь возможный потенциал этого бизнеса в нашей стране. Другого выбора у нас не было, мы продолжали двигаться вперед, но идея попытать счастье где-нибудь в другой точке планеты, в совершенно другом виде деятельности не покидала.

«Ехал в Китай работать учителем английского, но теперь учу детей музыке»

Узнал я о возможности трудоустройства в Китае от своего бывшего коллеги по строительной площадке, Антона Смирнова. Я знал, что он живет там уже около года, а вот чем именно занимается, понятия не имел.

Связавшись с Антоном, мы выяснили, что работает он в Китае преподавателем английского языка. Устроиться на эту работу ему помогло одно московское агентство. Скажу честно, мой английский на тот момент оставлял желать лучшего, и это очень мягко сказано. Но, по словам Антона, школьных знаний для этого должно быть достаточно. С трудом в это верилось, но как показала практика, это была чистая правда.

Наш авантюризм не заставил себя долго ждать, на следующий же день мы связались с этим агентством. За свои услуги оно запросило 500 долларов с каждого. Имея пусть и не большой опыт в бизнесе и решении нестандартных жизненных вопросов, мы поняли всю суть работы этого, и большинства других подобных агентств, и, конечно же, отказались от их услуг, так как платить такую сумму было не за что, работу в Китае можно было найти самостоятельно и совершенно бесплатно.





Хочу сделать небольшое отступление, и рассказать немного об агентствах, которые занимаются трудоустройством в Китай. Наверняка есть хорошие агентства, которые могут дать вам реальные гарантии, но таких не больше 10%. Все остальные берут с вас деньги, за то, что вы можете сделать самостоятельно, хотя бы немного разобравшись в вопросе, и все их гарантии стоят ровным счетом ничего. Но если вы все же решили обратиться, по вашему мнению, в надежное агентство, стоит иметь в виду, что есть два их типа: те, которые берут с вас деньги единожды, и те, которые будут вычитать определенную сумму из вашей зарплаты ежемесячно на протяжении всей вашей работы в Китае. Вообще я не считаю справедливым брать даже разовую выплату, сейчас объясню почему. Если агентство хорошее, то оно будет работать со школами напрямую, либо сотрудничать с китайскими агентствами, которые работают только напрямую с учебными заведениями. Ни одно китайское агентства не берет деньги с преподавателей за трудоустройство, все комиссии агентству выплачивают учебные заведения, которые нуждаются в учителях, и сумма эта в среднем составляет от 1000 до 3000 долларов за одного сотрудника. Поэтому все те агентства, которые берут с вас большие деньги: либо работают через множество ступеней агентств в Китае, что не является показателем надежности и профессионализма, либо просто очень любят деньги.

Для того чтобы найти работу, нужно было сделать три простых вещи: написать резюме, снять минутный видеоролик о себе, и установить на телефон китайский мессенджер и соцсеть WeChat. Все это мы сделали уже на следующий день, после того как отказались от услуг агентства. Далее в поисковой ленте WeChat вводим «English teacher», и Вуаля, получаем множество предложений от китайских агентств и учебных заведений. Конечно, доля недобросовестных агентов и работодателей в Китае присутствует, как и везде, от этого невозможно застраховаться, но кто не рискует — тот не работает в Китае. Разослав свои резюме нескольким десяткам агентов, уже на следующий день нам стали поступать предложения. Первое собеседование по видеосвязи мы проходили уже на четвертый день, затем было еще несколько, и вот, не прошло и недели, с момента звонка Антону, как мы заключили контракт с одним из учебных центров на севере Китая.

Вылетать нужно было через три недели, этого времени едва ли было достаточно, чтобы подготовить визу и все необходимые документы. Билеты были куплены, чемоданы собраны, как вдруг за две недели до вылета мы получаем сообщение от работодателя о том, что по каким-то причинам, которые нам так и не назвали, принять на работу они нас уже не смогут. Сказать, что мы огорчились, будет не верно, мы были практически в ярости от такого поворота событий. Билеты куплены, документы и виза в процессе подготовки, на все это потрачены не малые деньги. Отступать от задуманного было некуда, мы делаем новую рассылку своих резюме китайским агентам, и буквально за два дня заключаем новый контракт уже с новым учебным центром совершенно в другой части Китая.

28 мая 2018 года мы прилетаем в Китай, мое первое впечатление было сравнимо с тем, что я прибыл на другую планету. Здесь все по другому, ни один фильм, ни одна книга не сможет передать вам этого чувства, это можно ощутить, только испытав на себе.

Встретившись впервые с руководством компании, выяснилось, что учебному центру также требуется преподаватель музыки, и тут звезды сошлись как никогда кстати, учитывая мой опыт игры на музыкальных инструментах и неплохие вокальные данные, я занимаю именно эту вакансию. По сей день я благодарен воле того случая, музыка всегда занимала очень большую часть моей жизни. А что может быть прекраснее, чем заниматься тем, что тебе действительно нравится, да еще и получать за это неплохой гонорар?

Легальность работы в Китае

Всех иностранцев, которые работают в Китае, я разделю на два типа: на тех, кто работает здесь по рабочей визе, и тех, кто работает по бизнес визе.

С рабочей визой все понятно, на то она и рабочая, чтобы работать легально. В случае со сферой образования, для ее получения, вам придется подготовить некоторый пакет документов: справка о несудимости, копия и оригинал диплома о высшем образовании, справка с предыдущего места работы, медицинская справка о состоянии здоровья. В других сферах деятельности список документов может отличаться.

Официальной статистики, конечно, найти не удастся, но исходя из моего личного опыта общения с иностранцами, которые работают в Китае, половина уж точно, а может и большинство, прибывают здесь по бизнес-визе. Для ее получения вам понадобится только паспорт и агентство, которое сделает за вас все необходимое. Официально трудоустроиться, имея такую визу невозможно, придется работать нелегально, но в большинстве случаев это мало кого останавливает, в том числе и нанимателей, ведь для того, чтобы вы смогли получить рабочую визу, компании также требуется потратить на это много временных и денежных ресурсов, далеко не все готовы и хотят этим заниматься. Работая нелегально, вы рискуете попасть в неприятности с местными органами власти, что в свою очередь может привести к крупным штрафам, а в некоторых случаях даже к депортации, но, тем не менее, людей, работающих нелегально, меньше не становится.





Если говорить о сфере образования, то очень редкая компания согласится заниматься вашей рабочей визой, пока вы не прилетели в Китай, и не проработали в ней некоторое время. Следовательно, в большинстве случаев придется приезжать сюда по бизнес-визе, работая нелегально, и уже впоследствии делать рабочую визу, практически также было и в моем случае.

Находясь еще не в Китае, и подбирая себе подходящую вакансию, работодатель, скорее всего, вышлет вам контракт на подписание, подписать его конечно можно, но стоит понимать, что пока у вас нет рабочей визы, этот контракт не имеет никакой юридической силы.

«Отпусков в Китае почти нет, зато перерыв на обед — минимум 1,5 часа»

Мой рабочий день начинается в 8.30 утра, а заканчивается в 6 вечера. Обеденный перерыв в Китае длится не менее полутора часов, в моем случае это два часа, с 12.00 до 14.00. В день я провожу не более четырех уроков, все остальное время уделяется на подготовку к будущим занятиям. Отпусков в Китае, как правило, не бывает, есть только официальные государственные праздники, когда практически все китайские компании приостанавливают свою деятельность, это пара недель в октябре и феврале.

Преподаю я по международной программе Kindermusik, которая была разработана в США еще в 1978 году, а сейчас набрала столь высокую популярность, что используется в учебных заведениях более чем 60-ти стран мира. Право стать преподавателем в этой программе я получил, сдав вступительный экзамен по вокалу, и впоследствии пройдя месячный курс обучения в Пекине. Все расходы на мое обучение взяли на себя мои наниматели, более того, на протяжении всего этого времени мне выплачивалась заработная плата в полном объеме.

Эта программа рассчитана на развитие музыкального восприятия у детей возрастом до 7 лет. Так как дети слишком маленькие, все занятия проходят в присутствии родителей, и рассчитаны на их взаимодействие на протяжении всего урока. Простой эту программу я назвать не могу, каждую неделю приходится изучать десяток-другой новых песен, а нагрузка на голос порой сродни той, что давать по нескольку концертов в день, не вагоны разгружать, но уж поверьте, это не так просто. Так как я не говорю по-китайски, занятия проходят на английском, на каждом уроке у меня присутствует ассистент китаец, который переводит все необходимое.





В тот момент, когда мы с другом прибыли в Китай, наш учебный центр находился на финальной стадии строительства. Стоимость постройки составила примерно один миллион долларов. Одной из главных инвесторов, и по совместительству управляющей центра, является 25-ти летняя девушка-китаянка. Ввиду отсутствия возрастных, и каких-либо других барьеров, отношения с начальством складываются скорее дружеские, чем официальные.

За одно мое занятие родители за каждого ребенка платят школе около 20 долларов, на уроке присутствует от 3-х до 10-ти детей. Моя же зарплата фиксированная, и составляет 1800 долларов в месяц. По окончании годового контракта обещает быть повышение на 30%.

Я мог представить свою жизнь, связанную с чем угодно, но никак не с работой с детьми. И, вы знаете, пожалуй, если это не лучшая, то одна из лучших работа в мире уж точно. Дети всегда искренны, они не умеют лгать, и когда я вижу счастливое лицо ребенка на протяжении моего занятия, то и у самого сердце начинает биться быстрее.

Кем в Китае работают иностранцы?

В данном пункте я хотел бы выделить четыре наиболее популярные и востребованных профессий для иностранцев в Китае на сегодняшний день: 1. Преподаватели английского языка 2. Модели 3. Музыканты 4. Танцоры. Во всех этих сферах средний заработок может составлять от 1200 до 1800 долларов в месяц.

Для того чтобы устроиться в Китае преподавателем английского языка желательно иметь высшее образование (любое), а коль уж вы окончили лингвистический университет, то и вовсе прекрасно, а если ко всему прочему у вас есть сертификаты TOEFL, TESOL, или что-нибудь подобное, то можете прямо сегодня упаковывать чемоданы, и улетать в Китай. Каждый день я вижу у себя в телефоне около сотни новых вакансий на эту должность от различных китайских агентств, я уверен, что и для вас здесь место найдется. Для того чтобы пройти собеседование достаточно владеть простым разговорным английским, если в школе вы не прогуливали уроки, то за пару месяцев самообразования вспомните все необходимое. Так происходит потому, что на данный момент, хоть как-то владеет английским меньше одно процента населения Китая, со всей остальной частью, общение ограничивается в лучшем случае на слове Hello. А в то время, когда Китай становится торговым и экономическим гигантом на мировой арене, умение общаться с внешним миром сулит большие перспективы. Поэтому на данном этапе, даже наш с вами школьный уровень знания английского видится им достаточно высоким. И что самое главное, наличие иностранного преподавателя, является показателем престижа для учебного заведения в Китае.

Европейскую внешность китайцы находят привлекательной, поэтому для моделей здесь тоже вакансий предостаточно. Работа моделью бывает различной, это может быть фото, подиумы, выставки и презентации каких-либо товаров, массовка в ночном клубе. Да, китайцы платят просто за то, что вы находитесь в ночном клубе. Кстати говоря, если вы даже не работаете в ночном клубе, а просто хотите прийти туда отдохнуть, то связавшись предварительно с одним из его ивент-менеджеров, вы без труда сможете получить бесплатный проход, место за столиком, и, что самое интересное, бутылочку какого-нибудь крепкого алкогольного напитка. И вот еще что, если вы не считаете себя моделью в нашем привычном понимании, то для китайцев практически любой человек с европейской внешностью подойдет на эту роль.

Деятели культуры и искусства (музыканты, танцоры, акробаты, и т.п.) в Китае так же очень востребованы. Нам и самим доводилось не единожды играть на площадках с сотнями зрителей, но мы делали это не за деньги, а в целях рекламной компании нашего учебного центра, и, конечно же, для души.

На коммуналку 25 долларов, на еду — 150−200

Здесь все зависит от нескольких факторов: города, в котором вы живете (чем больше город — тем больше расходы), ну и конечно от уровня ваших личных потребностей. Если говорить обо мне, то базовые месячные расходы, если не совершать никаких крупных покупок и не отправляться в путешествия, у меня составляют около 300 — 350 долларов. 15 долларов уходит на мобильную связь и интернет, 25 на коммунальные услуги, 150−200 на еду (с учетом того, что ужинаю я всегда в какой-нибудь местной забегаловке, либо заказываю еду на дом), оставшиеся деньги уходят на различные мелкие расходы (такси, бытовые принадлежности, незначительные покупки, походы в кино и т.п.). Сюда не входит стоимость аренды жилья, так как компания предоставляет мне его бесплатно.

Если ваша работа в Китае не подразумевает под собой постоянные переезды, то, скорее всего компания наниматель предоставит вам бесплотное проживание, либо ежемесячную денежную компенсацию на аренду квартиры\комнаты, которую вы оговариваете при заключении контракта. Для тех, чья работа может быть связана с переездами (музыканты, модели, и т.п.), работодатели, как правило, снимают номера в отелях на время пребывания в том или ином городе.

В моем случае компания бесплатно предоставила мне и моему другу одну квартиру на двоих с двумя раздельными спальными комнатами, одной общей гостиной, совмещенной с кухней, и лоджией. Общая жилая площадь составляет около 60 м². Квартира с хорошим ремонтом, мебелью, кондиционерами, всей необходимой бытовой техникой. Данные апартаменты обходятся нашей компании примерно в 300 долларов ежемесячно. Мы лишь оплачиваем коммунальные расходы, что, как правило, не превышает 50 долларов в месяц на двоих.

Но не стоит думать, что везде все будет также хорошо касаемо проживания. Мы живем в городе с населением немногим меньше миллиона человек, а по меркам Китая это что-то вроде Докшиц для Беларуси. В крупных городах с населением в десятки миллионов за туже сумму вряд ли стоит рассчитывать на отдельные апартаменты в хорошем районе, с подобной площадью, вероятнее всего придется довольствоваться лишь небольшой комнатой.

Китайская еда

Китайская еда балует своим изобилием. Я думаю, каждый здесь найдет себе что-нибудь по вкусу. Конечно, в большинстве своем тут преобладает традиционная китайская кухня, но те, кому она не по душе, практически в любом городе без труда смогут найти рестораны с европейской или японской кухней, также весьма популярен западный фастфуд. Стоит заметить, что еда в ресторанах с европейской кухней будет стоить иногда в разы дороже обычной китайской, даже если используются те же продукты для приготовления, просто потому что это европейская кухня, а все европейское в Китае, как вы уже поняли, считается престижным. К примеру, чашка кофе в заведении среднего уровня может обойтись вам в 5 долларов, просто потому что кофе у них ассоциируется с западной культурой, и сами китайцы его пьют достаточно редко. Хотя зайдя в крупный супермаркет, вы купите целую банку кофе того же сорта за 10 долларов. А вот что касается чая, то практически в любом китайском заведении вам принесут его бесплатно, даже если вы его и не заказывали.

Для самих китайцев еда являются неотъемлемой и очень важной частью культуры. На походы в рестораны они могут тратить большую часть своей зарплаты. Постоянно ходить в одно и то же заведение у них не принято, а чтобы попасть в некоторые популярные рестораны китайцы готовы простоять в очереди часами, ожидая свободный столик.

В Китае можно попробовать то, что обычному человеку и в голову не взбредет: змеи, насекомые, собаки, черепахи, мозг обезьяны, лягушки и коровье вымя. И это далеко не полный список странных в нашем понимании вещей, которые едят китайцы. Черепаха мне, конечно, не очень понравилась, а вот лягушки и коровье вымя очень даже ничегоJ. Заказывая в ресторане суп с курицей, не удивляйтесь, если эта самая курица окажется в цельном виде вместе с головой. Почти вся еда в Китае острая, иногда настолько, что от жжения во рту уже перестаешь ощущать вкус самого блюда. К счастью, мой организм принял данный факт как должное, и никакого дискомфорта от этого я не испытываю, но не всем в этом отношении может повезти так же как и мне.

В Китае на каждом шагу, практически в любом здании, вы найдете ни одну мелкую забегаловку, где можно перекусить. Если зайти в заведения, куда ходит обычный китайский рабочий класс, то всего за 1,5 — 2 доллара вы сможете очень плотно поесть. Санитарные условия в таких заведениях зачастую могут оставлять желать лучшего, но за счет того что в таких местах всегда большой поток людей, продукты не залеживаются, поэтому шанс съесть что-нибудь испорченное крайне невелик.

Еду можно заказать на дом, эта услуга очень популярна, стоимость мало отличается от той, которую бы вы заплатили, придя в само заведение. Есть минимальный денежный порог для заказа, обычно это около двух долларов, а курьер постучится вам в двери уже через полчаса.

«Оплатить смартфоном можно даже овощи, которые продают на улице бабушка»

Все мы с вами хорошо знаем Aliexpress, но далеко не каждый китаец про него слышал, просто потому что этот ресурс создан исключительно для внешнего рынка, и сами китайцы им не пользуются. Для внутреннего рынка у них существует Taobao, где можно купить все то же самое что на Aliexpress, только спектр товаров у вас расширяется в разы, а цены снижаются на 30, а то и 50 процентов. Помимо этого существуют сайты для оптовых закупок, такие как 1688.com например, там вы найдете все те же товары что и на Taobao, только еще на 30−50 процентов дешевле. В зависимости от продавца и товара, опт иногда начинается всего лишь с двух или пяти единиц.

Почта здесь работает очень хорошо, доставка товаров по Китаю из любой точки страны занимает в среднем три дня, а через приложение в телефоне вы можете отслеживать на карте в режиме реального времени, где и как на данный момент движется машина с вашей посылкой.

Для всех нас, я имею в виду уроженцев СНГ, сложилось четкое представление о том, что китайские товары в большинстве своем являются ненадлежащего качества, позвольте развеять вам этот миф. Да, действительно, вы можете найти здесь весь тот ширпотреб, что продается у нас на рынках, он стоит здесь просто копейки, но ни один уважающий себя китаец никогда ничего подобного себе не купит, качественные вещи здесь стоят очень доступных денег. Так же дело обстоит и с рынком автомобилей, около 80% машин на дорогах составляют европейские, американские, и японские марки.

Китайцы практически не используют наличные деньги, все платежные операции проходят через электронные счета, с помощью специальных приложений в телефоне. Даже бабушка на улице, продающая овощи или носки, поднесет вам свой смартфон, чтобы вы отсканировали QR-код, и перевели деньги на ее электронный кошелек.

Скорость интернета в Китае оставляет желать лучшего. Китайские приложения и сайты работают нормально, но что касается любых западных ресурсов, то тут придется набраться терпения. А всеми нами любимые Instagram, Facebook, YouTube, Telegram (этот список можно продолжать еще очень долго) здесь и вовсе заблокированы, вся эта информационная изоляция заметно сказывается на осведомленности китайцев о происходящем во внешнем мире. Обойти эти блокировки можно при помощи VPN, но скорость передачи данных при этом сильно снижается. При наличии всех этих минусов, стоит отдать должное, что мобильный интернет у вас будет работать в любой деревне, и даже в горах, а в любом торговом центре, и даже самой дешевой забегаловке вы найдете бесплатный Wi-Fi.

Нельзя ездить на машинах страше 10 лет

Население Китая составляет почти полтора миллиарда человек, и даже если отбросить ту часть, которая не может водить автомобиль, ввиду возраста или каких-либо иных причин, все ровно цифра будет невообразимо велика. И если дать возможность всем этим людям выехать на дорогу, это неминуемо приведет к тому, что все города превратятся в огромные дорожные пробки. Поэтому правительство регулирует количество автомобилей на дорогах путем введения порога по возрасту транспортного средства, как правило, вы можете владеть автомобилем не старше 10 лет. Кроме того, регистрация транспорта в некоторых регионах обойдется далеко не в одну тысячу долларов. Также все эти ограничения связаны с обеспокоенностью государства экологической обстановкой. А вот что касается скутеров, то тут нет таких серьезных ограничений, на право вождения скутеров с электромотором не нужно даже водительское удостоверение.





Я мотоциклист со стажем вождения более 10 лет, 6 из которых состою в мотоклубе The Hooligans MC. И цель приобрести мотоциклы в Китае у нас с другом родилась практически сразу по приезду. Цель поставлена, теперь первым этапам к ее достижению стало получение китайского водительского удостоверения. Как выяснилось, при наличии белорусского удостоверения, необходимо лишь сдать теоретический экзамен по ПДД. Сдавать экзамен здесь можно на восьми языках, в том числе и русском, экзамен включает в себя 100 вопросов, ответить верно, нужно минимум на 90. Русский перевод оставляет желать лучшего, во многих вопросах написан просто не связанный набор слов, благо можно скачать себе на телефон приложения для подготовки к экзамену, где все формулировки сохранены в таком же виде, как и на настоящем экзамене, таким образом, все непонятные вопросы можно было просто запоминать. Подготовка к экзамену у нас заняла меньше суток, что позволило сдать экзамен на 98%. Теперь мы счастливые обладатели китайских водительских удостоверений и мотоциклов.

Средняя зарплата в Китае — около 900 долларов

Уже давно стоит позабыть стереотип о том, что Китай представляет собой множество подпольных заводов с китайцами в соломенных лаптях, работающих за чашку риса, которые сутками шьют кроссовки adidOs, чтобы ты потом купил их на рынке в Ждановичах.

Средняя зарплата в Китае по последним данным составляет около 900 долларов в месяц, и с каждым годом эти показатели растут примерно на 50−70 долларов, а экономика в целом на сегодняшний день является одной из самых мощных в мире. И не нужно быть экспертом-экономистом, чтобы увидеть этот небывалый подъем невооружённым взглядом, находясь здесь в Китае.

И при всем их коммунизме, в каждом китайце живет тот еще капиталист. Сфера частного бизнеса здесь так же хорошо процветает, как и все остальное. Не думаю, что у вас получится найти в Китае хотя бы одну улицу, где бы не было ни одного частного магазина или ресторана. То и дело вижу у родителей моих учеников ключи от новеньких Porsche, BMW, Cadillac или Mercedes.

Про путешествия

Китай, на мой взгляд, райское место для путешественников. Для любителей насладиться природной красотой, здесь просто несчетное количество горных хребтов, ущелий, водопадов, пещер, которые просто вскружат вам голову своими масштабами и умопомрачительными видами, реки шириной в километры, моря, острова, и пляжи. Помимо природных красот, Китай, безусловно, славится своей старинной архитектурой, но не менее захватывают дух огромные небоскребы в мегаполисах. Любой белорус, привыкший видеть каждый день у себя за окном равнины и пятиэтажные хрущевки, непременно будет прибывать в детском восторге при виде всего этого, как и я по сей день.





Не может не радовать транспортная доступность практически любых заинтересовавших вас мест, весь Китай пронизан железнодорожными путями для скоростных поездов, которые умчат вас навстречу новым приключениям со скоростью почти 400 км\ч, практически в любом городе «районного» масштаба есть аэропорт. Да и цены на все эти переезды и перелеты совершено не кусаются, если учесть средний заработок иностранца в Китае.

Всего менее чем за год мне посчастливилось проехать по Китаю более десяти тысяч километров, лицезреть не один десяток самых известных в стране достопримечательностей, и мест, куда обычному туристу вряд ли бы взбрело в голову направиться, но от этого становилось только интересней. Как не странно, на Великой китайской стене, я пока так и не побывал, но это всего лишь очередной повод для нового приключения в ближайшем будущем.

После 23.00 мало кого увидишь на улице

Начнем с того, что китайцы очень дружелюбны к иностранцам. То и дело на улицах вам будут улыбаться, кричать в след Hello, и конечно постоянно фотографироваться, если всегда мечтали примерять на себя роль знаменитости, то вам в Китай, и чем меньше город, тем выше степень вашей популярности. Но не ко всем иностранцам китайцы одинаково дружелюбны, чернокожих людей они считают недостаточно красивыми, поэтому вакансий для них меньше, зарплаты ниже. Да, в это сложно поверить, но китайцы в какой-то степени китайцы те еще расисты. Также они не очень-то любят японцев, сохранилась обида за минувшие войны, хоть это и было много лет назад.

Китайцы частенько выпивают, но всегда делают это в меру, никто не напивается до потери рассудка. Здесь не увидишь пьяные компании, которые шатаются по ночам во дворах, все посиделки завершаются, как правило, не позже 10−11 часов вечера, и после этого времени вообще мало кого можно встретить на улице, даже в выходной день. Проходя мимо строительной площадки в обеденное время, вы наверняка увидите на столах у работников бутылку китайской водки или пиво, и это считается нормальным, никто их за это не увольняет.

Китайцы могут громко ругаться между собой, но за все время моего пребывания в Китае, я не видел ни одного даже намека на драку. Еще здесь полностью отсутствуют какие-либо проявления вандализма и порчи общественного имущества, даже в самых, казалось бы, неблагоприятных районах не удастся найти разбитых окон, фонарей, поломанных скамеек, или надписи на стенах типа «Здесь был Витёк» вы тоже вряд ли увидите.

Из минусов для нашего восприятия будет то, что у китайцев нет чувства личного пространства, стоя в очереди из двух человек за покупками, стоящий позади китаец, скорее всего, будет дышать вам прямо в затылок, а когда вы будете заниматься своими делами в телефоне, кто-нибудь подойдет сзади, и просто будет смотреть, что вы там делаете, и даже брошенный вами недоуменный взгляд его не смутит. Еще они очень шумные, громко чавкают во время еды, и немного неряшливы. Но самое страшное для наших парней будет то, что большинство китаянок не бреют ноги, подмышки, и все те места, где могут расти волосы.

И все это не означает, что китайцы хорошие или плохие, нормальные или не нормальные, они просто другие. На их взгляд европейцы также весьма странный народ.

Минусы жизни в Китае

Пока я не повстречал ни одного иностранца, который бы хотел связать всю свою жизнь с Китаем, наверняка такие люди есть, но их очень мало. На то есть ряд причин, на мой взгляд. Во-первых, культурные и ментальные различия столь велики, что порой общаясь с китайцами, просто не находится практически ни одной общей интересной темы для разговора; во-вторых, очень плохая экологическая обстановка, хотя Китай и пытается всеми силами это исправить, но выходит это пока с большим трудом; в-третьих, для многих может оказаться камнем преткновения еда, климат, и совокупность множества мелких бытовых факторов, которые впоследствии приведут вас к решению уехать из Китая. Еще одна из самых главных жертв, которую должен принести любой мигрант, переехав в Китае, или любую другую страну — это, конечно же, невозможность видеться со своими друзьями, родными, и близкими, так часто, как хотелось бы.

Но, не смотря на все эти минусы, побывать здесь, без сомнений, стоит, а вот на какой срок остаться, каждый пусть решает сам для себя.

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