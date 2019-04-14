Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине - Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, но при этом не навязывается в миротворцы.

"Видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", - сказал А.Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

Слова президента приводит "БелТА" .

При этом глава государства заметил, что как только он начинает говорить об Украине, то о него "начинают ноги вытирать то в России, то в Украине". "Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа (президенты России и Украины – ИФ), договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности - мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена. Цель одна - мир и стабильность в районе Донбасса и Луганска и на всей Украине", - подчеркнул А.Лукашенко.

Кроме того президент констатировал, что конфликт в Украине оказывает опасное влияние на Беларусь. "Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт", - заметил он.

"Война идет буквально за нашим забором. Поэтому я согласился на эту Трехстороннюю контактную группу, и мы сейчас всячески стараемся поддерживать ее работу и обеспечивать функционирование. Недавно я встречался с руководителем этой группы, спецпредставителем ОБСЕ Сайдиком (Мартином Сайдиком – ИФ). Он мне прямо сказал: не имеем никаких проблем, только благодарим за эту работу", - добавил президент.