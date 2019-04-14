«Содержание алкоголя в 13 раз превысило допустимое»: в Гродно задержали пьяного водителя на BMW

Источник материала: Tut.by

В Гродно нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мужчину задержали сотрудники департамента охраны.

Как сообщили в ГАИ Гродно, водитель BMW ехал задним ходом по улице Пушкина и совершил столкновение со стоявшим Hyundai. После этого он решил скрыться с места аварии, но заехал в тупик и был задержан.

По внешним признакам водитель BMW был сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование: содержание алкоголя превысило предельно допустимое более чем в тринадцать раз (около 4 промилле. — Прим. AUTO.TUT.BY).

По словам мужчины, до происшествия он выпил литр пива и ехал на АЗС, чтобы заправить машину. Однако его супруга рассказала, что они пили водку и направлялись на заправку за «добавкой».