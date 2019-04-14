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«Содержание алкоголя в 13 раз превысило допустимое»: в Гродно задержали пьяного водителя на BMW
Источник материала: Tut.by
В Гродно нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мужчину задержали сотрудники департамента охраны.
Как
По внешним признакам водитель BMW был сильно пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование: содержание алкоголя превысило предельно допустимое более чем в тринадцать раз (около 4 промилле. — Прим. AUTO.TUT.BY).
По словам мужчины, до происшествия он выпил литр пива и ехал на АЗС, чтобы заправить машину. Однако его супруга рассказала, что они пили водку и направлялись на заправку за «добавкой».
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По словам мужчины, до происшествия он выпил литр пива и ехал на АЗС, чтобы заправить машину. Однако его супруга рассказала, что они пили водку и направлялись на...
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