Новую Opel Corsa «посадят на диету»: будущий хетчбэк станет на 10% легче предшественника

Источник материала: Tut.by

Папарацци уже неоднократно выслеживали на дорогах Opel Corsa грядущего, шестого по счету поколения, а сегодня немецкая компания обнародовала собственные «шпионские» снимки новинки, попутно поделившись некоторыми подробностями о ее платформе.





Напомним, что со сменой поколения Corsa переедет на модульную архитектуру CMP разработки концерна PSA, в состав которого в настоящий момент и входит Opel. По сути, речь идет о техническом близнеце уже представленного хетчбэка Peugeot 208 нового поколения.

Новая платформа подразумевает широкое использование в конструкции высокопрочных и сверхвысокопрочных сортов стали, улучшающих прочность и долговечность кузова: сообщается, что только его «голый» каркас станет легче на 40 кг по сравнению с прежним поколением. Еще 2,4 кг позволит сэкономить алюминиевый капот вместо стального у предыдущей Corsa, на 10 кг станут легче сиденья, еще около 15 кг будет сэкономлено благодаря использованию новых трехцилиндровых двигателей. В общем и целом, новая Corsa станет легче на 108 кг и будет весить 980 кг — это будет «пятидверка» в базовом исполнении. Новая платформа адаптирована к размещению и электрических силовых агрегатов.





При этом «пятидверка» (трехдверной версии в гамме, как ожидается, больше не будет) слегка подрастет в длину (до 4,06 м), увеличится и колесная база — в салоне должно стать просторнее. Премьера новой Corsa состоится уже в этом году — все подробности не за горами!